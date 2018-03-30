США увеличили финансовую поддержку Украине: озвучена сумма

Соединенные Штаты увеличили военно-техническую помощь Украине,. Кроме того, США выделят деньги на развитие реформ.

Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в эфире "Еспрессо.TV".

"В этом году военно-техническая помощь Соединенных Штатов для Украины не уменьшилась, а увеличилась. Цифры, о которых мы говорим – это и 200 миллионов долларов от Пентагона, и 95 миллионов долларов по линии внешних военных операций Государственного департамента. Есть еще программы. То есть в целом цифра более 300 миллионов долларов", – рассказал Валерий Чалый.

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Также США выделят 620 миллионов долларов на реформы в секторе безопасности.

"Это больше, чем когда-либо. Это свидетельство не только дополнительных возможностей для увеличения наших ресурсов, но и сигнал нашего стратегического партнера США. Если у кого-то были сомнения, что Соединенные Штаты уменьшают поддержку, то эти решения свидетельствуют о другом", – заявил посол.