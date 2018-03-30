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США збільшили фінансову підтримку України: озвучено суму

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Фінансова допомога США
Фінансова допомога США

Сполучені Штати збільшили військово-технічну допомогу Україні,. Окрім того, США виділять гроші на розвиток реформ.

Про це розповів посол України у США Валерій Чалий в ефірі "Еспресо.TV".

"Цього року військово-технічна допомога Сполучених Штатів для України не зменшилась, а збільшилась. Цифри, про які ми говоримо – це і 200 мільйонів доларів від Пентагона, і 95 мільйонів доларів по лінії зовнішніх військових операцій Державного департаменту. Є ще програми. Тобто загалом цифра понад 300 мільйонів доларів", – розповів Валерій Чалий.

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Також США виділять 620 мільйона доларів на реформи у секторі безпеки.

"Це більше, ніж будь-коли. Це свідчення не тільки додаткових можливостей для збільшення наших ресурсів, а й сигнал нашого стратегічного партнера США. Якщо у когось були сумніви, що Сполучені Штати зменшують підтримку, то ці рішення свідчать про інше”, – заявив посол.

Теги: Новини України Новини політики Новини США
Джерело: 24 Канал
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