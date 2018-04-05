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В США планируют предоставить Украине оружие для защиты от снайперов

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Защита от снайперов для Украины
Защита от снайперов для Украины / politeka.net

Соединенные Штаты Америки намерены в рамках военной помощи передать Украине вооружение для защиты от снайперов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова сенатора Роберта Портмана, который находится в Киеве.

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Дополнения в американском законодательстве позволят предложить снайперский пакет - защитное вооружение для украинской армии.

Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины – это оборонительное вооружение, которое позволит украинской армии защищаться от снайперских выстрелов,
– отметил он.

Сенатор отметил, что большинство военных на Донбассе гибнут именно от снайперских выстрелов. Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

Напомним, Канада не рассматривает бесплатное предоставление военной помощи в виде летального оружия Вооруженным силам Украины.

22 марта Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетные ассигнования на 2018 год, в котором предусмотрен общий объем военной помощи Украине в размере 620,7 миллиона долларов. В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Война на Донбассе Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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