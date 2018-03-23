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В Конгрессе США одобрили предоставление помощи Украине на впечатляющую сумму

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Конгресс США
Конгресс США / Фото из открытых источников

Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрен общий объем помощи Украине в размере 620,700 млн долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 миллионов долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнования 2017 года", – говорится в сообщении.

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Также Госдепартамент выделят Киеву 420,7 миллионов долларов. Состоящего на 10 миллионов долларов больше прошлогодних расходы США.

В посольстве отметили, что "увеличенное финансирование направлено на усиление безопасности поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование".

Эти средства будут направлены на подготовку военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летальное оружие оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения и разведывательной поддержки вооруженных сил Украины.

Напомним, 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Кроме предоставления 350 миллионов долларов, одобренный бюджет предусматривает предоставление Украине летального оружия оборонного характера.

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Деньги Новости США
Источник: 24 Канал
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