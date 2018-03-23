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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У Конгресі США схвалили надання допомоги Україні на вражаючу суму

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Конгрес США
Конгрес США / Фото з вільних джерел

Палата представників Конгресу США схвалила закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому передбачено загальний обсяг допомоги Україні у розмірі 620,700 млн доларів.

Про це повідомляє посольства України в США у Facebook.

"Так, згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 мільйонів доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн доларів більше за асигнування 2017 року", – йдеться у повідомленні.

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Також Держдепартамент та причетні до нього агентства виділять Києву 420,7 мільйонів доларів. Що складає на 10 мільйонів доларів більше за торішні видатки США.

У посольстві зазначили, що "збільшене фінансування спрямоване на посилення безпекової підтримки України за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Ці кошти будуть спрямовані на підготовку військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення та розвідувальної підтримки збройних та безпекових сил України.

Нагадаємо, 12 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів у вигляді військової допомоги Україні. Окрім надання 350 мільйонів доларів, схвалений бюджет передбачає надання Україні летальної зброї оборонного характеру.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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