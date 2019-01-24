На Донбассе зафиксировали танки и "Грады" оккупантов

Наблюдатели из ОБСЕ зафиксировали нарушения боевиками Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения и хранения его в определенных местах.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

По данным украинских представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, речь идет о фиксации танков неподалеку от поселка Лобачево, "Градов" вблизи Хрустального и гаубиц "Лягушка" возле Мирного.

21 января наблюдатели Миссии с помощью БПЛА зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно, три танка (Т-64) недалеко от поселка Лобачево (к востоку от Луганска). 22 января, СММ ОБСЕ обнаружила 26 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) возле Хрустального (на юго-запад от Луганска)",

– сообщили в штабе ООС.

Тогда же за пределами выделенных мест хранения близ Мирного международные наблюдатели зафиксировали шесть буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм).

В определенных местах хранения, по словам наблюдателей, также отсутствовало вооружение российско-оккупационных войск – 14 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируваних гаубиц (девяти Д-30 и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и пяти единиц РСЗО".