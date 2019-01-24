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      На Донбасі зафіксували танки та "Гради" окупантів

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      Бойовики
      Бойовики / Getty Images

      Спостерігачі з ОБСЄ зафіксували порушення бойовиками Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування та зберігання його у визначених місцях.

      Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

      За даними українських представниціх Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, ідеться про фіксацію танків неподалік селища Лобачеве, "Градів" поблизу Хрустального та гаубиць "Жаби" біля Мирного.

      21 січня спостерігачі Місії за допомогою БПЛА зафіксували озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. А саме, три танки (Т-64) неподалік селища Лобачеве (на схід від Луганська). 22 січня, СММ ОБСЄ виявила 26 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля Хрустального (на південний захід від Луганська)",
      – повідомили у штабі ООС.

      Тоді ж за межами виділених місць зберігання неподалік Мирного міжнародні спостерігачі зафіксували шість буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм).

      У визначених місцях зберігання, за словами спостерігачів, також було відсутнє озброєння російсько-окупаційних військ – 14 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируваних гаубиць (дев’яти Д-30 та однієї 2А65 "Мста-Б", 152 мм) і п’яти одиниць РСЗВ".

       

      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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