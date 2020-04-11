На Донбассе зафиксировали железнодорожные войска РФ: детали расследования

База данных международного разведывательного сообщества InformNapalm пополнилась подразделением железнодорожных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее такие подразделения в Донбассе еще не фиксировались.

За результатами OSINT-розвідки у лавах незаконного збройного формування "Сомалі" на Донбасі ідентифіковано військовослужбовця залізничних військ російської армії.

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Об’єкт нашого розслідування:

Ім'я: Закрієв Магомед.

Дата народження: 1 листопада 1992 року.

Уродженець міста Грозний, Чеченська Республіка Ічкерія.

Судячи з усього, чинний військовослужбовець-контрактник у складі 39-ї окремої залізничної бригади Південного військового округу ЗС РФ.



Магомед Закрієв / Скріншот з програми Informnapalm

Підрозділи бригади розкидані в місті Тимашевськ, місті Курганінськ і в окупованому українському місті Керч. Зараз ви бачите фото із прив’язкою до місцевості, завантажене у грудні 2016 року: Магомед Закрієв позує на фоні АЗС "Паралель" № 34 в окупованій Макіївці.



Магомед Закрієв в окупованій Макіївці / Скріншот з програми Informnapalm

На те, що фігурант Закрієв – чинний військовослужбовець залізничних військ ЗС РФ, який поєднує участь у бандформуванні "Сомалі" – непрямо вказують його дружні контакти. Наприклад, – Славік Аракелян. У його фотоальбомі низка фотографій 2016 – 2017 років із шевронами залізничних військ.



Славік Аракелян / Скріншот з програми Informnapalm

Також у самого Закрієва в новому профілі чимало фотографій, завантажених у 2016 році, на яких він позує в штатній піксельній формі, з петличкою та шевронами залізничних військ ЗС РФ на фоні спецтехніки.



Закрієв позує в штатній піксельній формі, з петличкою та шевронами залізничних військ ЗС РФ / Скріншот з програми Informnapalm

Навіть якщо припустити, що Магомед Закрієв зараз не служить у російській армії, його видає фотографія з нагородами, завантажена в його неактивний профіль 3 грудня 2015 року, і вже пізніше в його новий профіль.

Зокрема, на фото з чорною "дембельською" формою "красуються" дві неофіційні нагороди:

Перша – так звана медаль "За службу на Північному Кавказі", яку часто носять чинні військовослужбовці-контрактники і "ветерани" Південного ВО; І друга – так звана медаль "За ратну доблесть", заснована всеросійською громадською організацією ветеранів "Бойове братство". Її ми не раз фіксували у кадрових російських військовослужбовців, які пройшли через "українські відрядження", зокрема, з нагородними посвідченнями з печатками терористичних організацій "Д/ЛНР".



Нагороди Закрієва / Скріншот з програми Informnapalm

Все це наводить на думку, що ще у 2015 році Магомед Закрієв, перебуваючи на строковій службі у залізничних військах РФ, встиг побувати у відрядженнях на Донбасі.

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Також слід згадати про серію постановочних фотографій з альбому Закрієва, на яких фігурант позує на "передовій" з різними зразками озброєння. Звісно ж, для кавказця соромно постити реальні фотографії, які зображують його щоденну службу з мотикою і лопатою на фоні залізничного полотна. За таке з нього глузували б земляки. Тому Закрієву довелося схитрувати і подати себе при зброї – з автоматом/підствольником, з автоматом/глушителем, кулеметом, гранатометом – з усім арсеналом, який йому під руку попався.

Закрієв з різним озброєнням / Скріншот з програми Informnapalm

Як відомо, тільки до середини 2014 року збитки залізниці на Донбасі оцінювалися у 300 мільйонів гривень. У проросійських маріонеткових терористичних організацій "Д/ЛНР" немає ні засобів, ні кадрів для відновлення важливих артерій. Але на інформаційних порталах колаборантів час від часу з’являються повідомлення про відновлення залізниці. Тому можна припустити, що в цьому процесі активно залучені російські військові залізничники, до яких і належить фігурант цього розслідування.