На Донетчине СБУ обнаружила тайник с боеприпасами пророссийского наемника

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках Операции Объединенных сил совместно с полицией обнаружили в Донецкой области место незаконного хранения оружия и боеприпасов одного из пророссийских боевиков.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что Сотрудникам СБУ удалось установить, что место незаконного хранения оружия и боеприпасов устроил участник незаконных вооруженных формирований, находящийся в розыске.

Оперативники обнаружили тайник во время санкционированного обыска в доме злоумышленника в Красногоровке.



Сотрудники СБУ провели обыск в помещении пророссийского боевика



Работники СБУ изъяли из тайника два ручных противотанковых гранатомета РПГ-22, три реактивные гранаты ПГ-7Л, три выстрела ПГ-7ПМ, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, тротиловую шашку весом четыреста граммов, восемь запалов к ручным гранатам и почти полтора килограмма пластида.



Во время обыска правоохранители изъяли немалый арсенал оружия

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Оперативники пытаются установить причастность других лиц к незаконной деятельности.