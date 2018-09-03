СБУ задержала в Киеве "вора в законе", причастного к совершению тяжких преступлений
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве кавказского вора в законе", который причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
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Отмечается, что правоохранителям удалось установить факт нарушения запрета на въезд одним из преступников по кличке "Папуна", который вернулся в Украину из одной из стран Южного Кавказа.
Оперативники СБУ получили информацию о том, что преступник находится на территории Украины для координации преступной деятельности одной из криминальных группировок.
"Вор в законе" должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства,
– говорится в сообщении.
Вор в законе по кличке "Папуна"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника в Оболонском районе Киева и выдворили за пределы страны в принудительном порядке.