На Донетчине вражеская пуля ранила женщину

В Верхнеторецком на Донетчине пуля ранила 28-летнюю женщину. Именно в это время она шла забирать ребенка из садика.

Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз.

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На окраине села шел бой, оттуда и прилетела пуля. Ранение в руку оказалось легким, поэтому жизни женщины ничего не угрожает.

На передовой за прошедшие сутки ранения получили двое военных. Также российские наемники вернули на передовую танки. Из них палили по окрестностям Лебединского. А возле населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Авдеевка, Гнутово, Водяное и Широкино противник стрелял из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Однако, боевики и сами понесли потери. Троих оккупантов уничтожили, еще 4 – ранены. В общем, российские наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе 4 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями

"Осколки разлетаются в различных направлениях. Даже во время тушения этого пожара очень велик риск получить ранения", – отметил военнослужащий ВСУ Михаил.