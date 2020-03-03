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      На Драгобрате погиб 35-летний сноубордист

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      На Драгобрате 35-летний киевлянин погиб, когда катался на сноуборде в сильный снегопад.

      Лыжники 2 марта нашли тело сноубордиста в долине Драгобрат, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      35-летний мужчина погиб при столкновении с металлической опорой канатной дороги. Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

      Группа горных спасателей спустила вниз на носилках тело погибшего.

      ДСНС рятувальники
      Спасатели спустили на носилках тело / Фото: ГСЧС

      По данным ГСЧС, на Драгобрате сильно снежило, киевлянин катался в непогоду, при плохой видимости. Правоохранителям передали тело, они будут проводить судмедэкспертизу и определять причину смерти туриста.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Снег в Украине Жертвы Карпаты Чрезвычайное происшествие Криминальные новости Новости Закарпатья ГСЧС
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