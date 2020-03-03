На Драгобраті загинув 35-річний сноубордист
На Драгобраті 35-річний киянин загинув, коли катався на сноуборді у сильний снігопад.
Лижники 2 березня знайшли тіло сноубордиста на полонині Драгобрат, повідомляє пресслужба ДСНС.
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35-річний чоловік загинув при зіткненні з металевою канатною опорою. Він отримав травми, які були несумісні з життям.
Група гірських рятувальників спустила вниз на ношах тіло загиблого.
Рятувальники спустили на ношах тіло / Фото: ДСНС
За даними ДСНС, на Драгобраті сильно сніжило, киянин катався в негоду, за поганої видимості. Правоохоронцям передали тіло, вони будуть проводити судмедекспертизи та визначати причину смерті туриста.