На Драгобраті загинув 35-річний сноубордист

На Драгобраті 35-річний киянин загинув, коли катався на сноуборді у сильний снігопад.

Лижники 2 березня знайшли тіло сноубордиста на полонині Драгобрат, повідомляє пресслужба ДСНС.

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35-річний чоловік загинув при зіткненні з металевою канатною опорою. Він отримав травми, які були несумісні з життям.

Група гірських рятувальників спустила вниз на ношах тіло загиблого.



Рятувальники спустили на ношах тіло / Фото: ДСНС

За даними ДСНС, на Драгобраті сильно сніжило, киянин катався в негоду, за поганої видимості. Правоохоронцям передали тіло, вони будуть проводити судмедекспертизи та визначати причину смерті туриста.