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      На Elephant Hackathon победили безопасные пакеты и полезные водоросли

      9 Читати новину українською
      Elephant Hackathon
      Elephant Hackathon

      Награждение участников Elephant Hackathon состоялось 18 декабря в киевском офисе Carlsberg Ukraine.

      Грант на общую сумму 1 000 000 гривен разделили между собой проекты "FoodBiopack" и "Воду слонам!".

      "Мы стремимся открывать новое и делиться этим с окружающими. В 2018 году Carlsberg Ukraine основала "Elephant Fund – фонд поддержки науки в Украине". В рамках проекта мы популяризируем и развиваем украинскую науку. А еще вдохновляем людей создавать действительно действенные идеи, которые помогают сделать этот мир лучше. Чтобы найти такие идеи, Carlsberg Ukraine организовала Elephant Hackathon", – рассказала на церемонии награждения маркетинговый директор Carlsberg Ukraine Ирина Качура.

      За гранты боролись 20 проектов эффективного использования и восстановления биоресурсов. Разработка велась в направлениях: агропромышленность, водные ресурсы, биотехнологии, эффективная энергетика, уменьшение выбросов СО2. Каждая из тем является важной составляющей пивоваренного процесса. Оценка работ проходила по пяти критериям: наукоемкость, польза, коммерческий потенциал, пригодность к реализации и наличие команды.

      Гранты на реализацию проектов получили лидеры рейтингового списка:

      "FoodBiopack" презентовали прогрессивную идею производства пакетов, упаковочных пленок и одноразовой посуды из экологически безопасного материала. Изделия по технологии команды в природной среде разлагаются в течение 30 дней. При этом они не уступают прочностью токсичным полиэтиленовым аналогам.

      "Воду слонам!"– так назвала свой проект команда из Национального авиационного университета. Они предложили эффективный метод борьбы с избытком фосфатов в открытых водоемах. Технология предусматривает использование в очистных установках особых микроводорослей, которые естественным образом фильтруют воду.

      Команды проектов должны презентовать первые видимые результаты работы до конца следующего года. Также в 2019 планируется второй хакатон от Carlsberg Ukraine.

      Теги: Новости Украины Экология
      Источник: 24 Канал
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