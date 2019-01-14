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      На Elephant Hackathon перемогли безпечні пакети та корисні водорості

      26 Читать новость на русском
      Elephant Hackathon
      Elephant Hackathon

      Нагородження учасників Elephant Hackathon відбулося 18 грудня в київському офісі Carlsberg Ukraine.

      Грант на загальну суму 1 000 000 гривень розділили між собою проекти "FoodBiopack" та "Воду слонам!".

      "Ми прагнемо відкривати нове і ділитися цим із оточуючими. В 2018 році Carlsberg Ukraine заснувала "Elephant Fund – фонд підтримки науки в Україні". В рамках проекту ми популяризуємо і розвиваємо українську науку. А ще надихаємо людей створювати дійсно дієві ідеї, які допомагають зробити цей світ кращим. Щоб знайти такі ідеї, Carlsberg Ukraine організувала Elephant Hackathon", – розповіла на церемонії нагородження маркетинговий директор Carlsberg Ukraine Ірина Качура.

      За гранти боролися 20 проектів ефективного використання та відновлення біоресурсів. Розробка велася у напрямках: агропромисловість, водні ресурси, біотехнології, ефективна енергетика, зменшення викидів СО2. Кожна з тем є важливою складовою пивоварного процесу. Оцінка робіт відбувалася за п’ятьма критеріями: наукоємність, користь, комерційний потенціал, придатність до реалізації і наявність команди.

      Гранти на реалізацію проектів здобули лідери рейтингового списку:

      "FoodBiopack" презентували прогресивну ідею виробництва пакетів, пакувальних плівок і одноразового посуду із екологічно безпечного матеріалу. Вироби за технологією команди в природньому середовищі розкладаються упродовж 30 днів. При цьому вони не поступаються міцністю токсичним поліетиленовим аналогам.

      "Воду слонам!" – так назвала свій проект команда з Національного авіаційного університету. Вони запропонували ефективний метод боротьби з надлишком фосфатів у відкритих водоймах. Технологія передбачає використання в очисних установках особливих мікроводоростей, які природним чином фільтрують воду.

      Команди проектів мають презентувати перші видимі результати роботи до кінця наступного року. Також у 2019 планується другий хакатон від Carlsberg Ukraine.

      Теги: Новини України Екологія
      Джерело: 24 Канал
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