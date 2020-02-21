17:20
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      На госпредприятии "Укроборонсервис" силовики провели обыск: что об этом известно

      - Читати новину українською
      Обыски в "Укроборонсервисе" / uos.ua

      Следователи Офиса Генерального прокурора провели обыск в зданиях государственного предприятия "Укроборонсервис". Оно входит в государственный концерн Укроборонпром.

      Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. По данным следствия, должностные лица "Укроборонсервиса" нанесли государству значительные убытки своими действиями.

      Интересно: Скандалы в Укроборонпроме: когда армия получит необходимое вооружение

      Кроме того, они могут быть причастны к присвоению и растрате чужого имущества в крупных размерах.

      Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Других деталей в ведомстве пока не сообщили.

      Что известно о госпредприятии "Укроборонсервис" и чем оно занимается
      Укроборонсервис (УВС) — государственное предприятие, основным направлением деятельности которого является экспорт и импорт продукции военно-технического и специального назначения.

      Основные направления работы госпредприятия:

      • Разработка, изготовление, реализация, приобретение, ремонт, модернизация и утилизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему.
      • Организация и проведение в Украине и за ее пределами гуманитарного разминирования.
      • Испытания и сертификация всех видов вооружения, военной техники и боеприпасов.
      • Утилизация всех известных видов боеприпасов, ракет, топлива и изделий спецхимии.
      • Производство, испытание составных частей наземной космической инфраструктуры.
      • Производство и ремонт огнестрельного оружия невоенного назначения.
      • Организация обучения и переподготовки (повышения квалификации) иностранных военных специалистов.

       

      Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Офис генпрокурора Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук