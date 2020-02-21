На госпредприятии "Укроборонсервис" силовики провели обыск: что об этом известно
Следователи Офиса Генерального прокурора провели обыск в зданиях государственного предприятия "Укроборонсервис". Оно входит в государственный концерн Укроборонпром.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. По данным следствия, должностные лица "Укроборонсервиса" нанесли государству значительные убытки своими действиями.
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Кроме того, они могут быть причастны к присвоению и растрате чужого имущества в крупных размерах.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Других деталей в ведомстве пока не сообщили.
Что известно о госпредприятии "Укроборонсервис" и чем оно занимается
Укроборонсервис (УВС) — государственное предприятие, основным направлением деятельности которого является экспорт и импорт продукции военно-технического и специального назначения.
Основные направления работы госпредприятия:
- Разработка, изготовление, реализация, приобретение, ремонт, модернизация и утилизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему.
- Организация и проведение в Украине и за ее пределами гуманитарного разминирования.
- Испытания и сертификация всех видов вооружения, военной техники и боеприпасов.
- Утилизация всех известных видов боеприпасов, ракет, топлива и изделий спецхимии.
- Производство, испытание составных частей наземной космической инфраструктуры.
- Производство и ремонт огнестрельного оружия невоенного назначения.
- Организация обучения и переподготовки (повышения квалификации) иностранных военных специалистов.