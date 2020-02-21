На госпредприятии "Укроборонсервис" силовики провели обыск: что об этом известно

Следователи Офиса Генерального прокурора провели обыск в зданиях государственного предприятия "Укроборонсервис". Оно входит в государственный концерн Укроборонпром.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. По данным следствия, должностные лица "Укроборонсервиса" нанесли государству значительные убытки своими действиями.

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Кроме того, они могут быть причастны к присвоению и растрате чужого имущества в крупных размерах.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Других деталей в ведомстве пока не сообщили.

Что известно о госпредприятии "Укроборонсервис" и чем оно занимается

Укроборонсервис (УВС) — государственное предприятие, основным направлением деятельности которого является экспорт и импорт продукции военно-технического и специального назначения.

Основные направления работы госпредприятия: