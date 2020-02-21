На держпідприємстві "Укроборонсервіс" силовики провели обшук: що про це відомо

Слідчі Офісу Генерального прокурора провели обшук у будівлях державного підприємства "Укроборонсервіс". Воно входить до державного концерну Укроборонпром.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. За даними слідства, посадовці "Укроборонсервісу" заподіяли державі значні збитки своїми діями.

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Крім того, вони можуть бути причетними до привласнення та розтрати чужого майна у великих розмірах.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Інших деталей у відомстві наразі не повідомили.

Що відомо про держпідприємство "Укроборонсервіс" і чим воно займається

Укроборонсервіс (УОС) — державне підприємство, основним напрямком діяльності якого є експорт та імпорт продукції військово-технічного та спеціального призначення.

Основні напрямки роботи держпідприємства: