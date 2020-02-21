На держпідприємстві "Укроборонсервіс" силовики провели обшук: що про це відомо
Слідчі Офісу Генерального прокурора провели обшук у будівлях державного підприємства "Укроборонсервіс". Воно входить до державного концерну Укроборонпром.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. За даними слідства, посадовці "Укроборонсервісу" заподіяли державі значні збитки своїми діями.
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Крім того, вони можуть бути причетними до привласнення та розтрати чужого майна у великих розмірах.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Інших деталей у відомстві наразі не повідомили.
Що відомо про держпідприємство "Укроборонсервіс" і чим воно займається
Укроборонсервіс (УОС) — державне підприємство, основним напрямком діяльності якого є експорт та імпорт продукції військово-технічного та спеціального призначення.
Основні напрямки роботи держпідприємства:
- Розробка, виготовлення, реалізація, придбання, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.
- Організація і проведення в Україні та за її межами гуманітарного розмінування.
- Випробування і сертифікація всіх видів озброєння, військової техніки і боєприпасів.
- Утилізація всіх відомих видів боєприпасів, ракет, палива та виробів спецхімії.
- Виробництво, випробування складових частин наземної космічної інфраструктури.
- Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення.
- Організація навчання і перепідготовки (підвищення кваліфікації) іноземних військових фахівців.