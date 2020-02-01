Скандали в Укроборонпромі: коли армія отримає необхідне озброєння

Вже майже шість років на центральному майдані Харкова стоїть волонтерський намет "Все для фронту". За роки війни це гасло мало закарбуватися у свідомості кожного українця. Однак, протягом всього цього часу в державному оборонному секторі, який і повинен кувати нашу перемогу, постійно відбуваються скандали: то корупція, то недбалість, то бюрократія.

"Харківське конструкторське бюро машинобудування" вже чотири роки не може виконати замовлення і поставити для потреб війська 45 БТРів. І ось коли, здавалося б, процес зрушив із мертвої точки, і перші машини надійшли до підрозділів, знову відбувся скандал.

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Все почалося в 2016 році, тоді "Харківське конструкторське бюро" отримало замовлення на виготовлення та поставку до Збройних сил 45 найсучасніших українських машин БТР-4. Контракт мали виконати до кінця 2019 року. Ось вам простий розрахунок: 45 машин – саме стільки потрібно одному окремо взятому механізованому батальйону сухопутних військ.

У бригаді є мінімум два таких батальйони, а у Збройних силах – 22 такі бригади. Тобто, щоб переозброїти всі наші сухопутні війська так, як роблять ці 45 БТРів, знадобиться понад 150 років.

Що відомо про БТР-4?БТР-4 "Буцефал" – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро. Призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою.

І ось у цих умовах, станом на початок 2020 року, 92-га бригада отримала всього 12 машин із запланованих 45. Тобто, навіть 150 років із такою повільною швидкістю переозброєння можуть розтягнутися на всі пів тисячі років. У чому ж проблема? Що пішло не так? Ці питання я поставив новому керівництву "Укроборонпрому" і "Харківського заводу", який і має постачати військовим БТРи.

Виявляється, все пішло не так від самого початку. Тому що єдине підприємство, яке виготовляє броньовані корпуси для цих БТРів, приватний "Лозівський ковальсько-механічний завод", ще з 2016 потрапило в немилість до очільників як Харківського заводу, так і "Укроборонпрому".



Схема виготовлення БТРів

Тож у державному концерні вирішили відмовитись від їхніх послуг, і побудувати власну лінію з виготовлення корпусів. Ні обладнання, ні необхідної броні у них не було, але це нікого не зупиняло. Вирішили закупити іноземну броню, але тут вже втрутилося Міноборони. Ну не схотіли військові приймати БТР із Фінської сталі. Казали, що корпуси БТРів не відповідають нормам.

У цій історії розбиралися журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші" восени 2019 року, коли стало очевидно, що контракт виконаний так і не буде.

"Укроборонпром" і Міноборони увійшли в конфлікт. Перші стверджували, що їхні машини нормальні. Другі, що не будуть їх приймати, тому що броня не та. У таких історіях часто ставиться крапка: замовлення не виконується, гроші зависають і конфлікт може тривати довгі роки.

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Наприкінці 2019 року новий очільник "Укроборонпрому" заявив, що конфлікт вирішено. Порятунок цього контракту став пріоритетом нових команд "Укроборонпрому" та Міноборони, але ця проблема не вирішилася би без доручення глави держави, рішення Уряду, а також зусиль Мінекономіки та Міністерства фінансів.



Айварас Абромавичус – керівник "Укроборонпрому"

Для розблокування контракту вистачило сто днів, хоча нас запевняли в тому, що його вже не врятувати. Перші 12 машин передали до 92-ої бригади, і до кінця літа договір мали б виконати повністю. Але згодом Сергій Згурець (журналіст, військовий експерт, – 24 канал) заявив, що "Нові БТР-4 ще не зроблені, але вже тріщать по швах". Він додав до своєї статті фотографії корпусів БТРів, які почали надходити з Лозівського заводу на Харківський.

Діряві корпуси броні для БТР-4: дивіться фото

Сергія Згурця вважають військовим експертом, бо він колись служив і постійно пише про військо. Ну от і я колись служив, і теж часто пишу про армію. У нас у країні мільйони чоловіків колись служили. Особисто мені не зрозуміло нічого з цих фото. Бути військовим – не означає розбиратися в тонкощах виробництва військової техніки.

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Але зрада була запущена, і виконання контракту знову зупинено. Керівництво "Укроборонпрому" дало директорам заводів добу для з'ясування правдивості інформації щодо якості зварювання корпусів БТР-4.

Перевірили – все нормально, і дефекти є, але незначні. Виявилося, хтось із працівників заводу на етапі виробництва, коли ці дефекти виправляють, зробив фотографії і відправив Сергію Згурцю. А журналіст опублікував їх як критичний брак.



Сергій Згурець

Здавалося б усе, але ні. Чоловік продовжував наполягати, що БТР – браковані. Тоді завод організував показові випробовування на полігоні. Такий експеримент, коли по корпусу БТР стріляють, і в такий спосіб перевіряють, чи він надійний. Отже, не пробили кулі ні броню, ні зварні шви.

Випробовування корпусів БТР-4Е: відео

Також окремо провели спеціальні експертизи. З'ясувалося, що все нормально. Здавалося б, "Оборонпром" і Харківський завод довели, що броня надійна, і відновлювати виробництво можна. Однак, Згурець зробив чергову заяву.



Я, чесно кажучи, не дуже добре уявляю, що ще треба зробити для того, щоб до корпусів не було претензій. У мене вже виникає питання до самого Сергія Згурця і його мотивів. Я чесно намагався дотелефонуватися до нього, щоб поставити це питання. Проте слухавку він так і не підняв.

Військовий експерт Сергій Згурець точно має знати, що вже шість років піхоту возять просто в кузовах "уралів" і "КрАЗів". Тож там взагалі ні про яку броню мова не йде.

У країні, яка воює вже шість років, контракт на виробництво БТРів затягнули на чотири роки. Чому так довго? Думаю, в цьому повинно розібратися Державне бюро розслідувань, і притягнути винних до відповідальності. Нарешті, через чотири роки замовлення почали виконувати. І тут вельмишановний експерт намагається зробити все, щоб його зірвати.

150 років знадобиться Україні для того, щоб із такою швидкістю переозброїти Сухопутні війська новими БТР. І все тому, що попереднє керівництво "Укроборонпрому", здається, більше розповідало про відновлення потужностей, ніж займалося цим.

Можливо, тому що керувала концерном за президентства Порошенка людина, що була дуже далека від питань війни й озброєння. Однак прекрасно розумілася на тому, як продавати техніку заводу "Богдан" і організовувати президентську виборчу кампанію.



Роман Романов – колишній генеральний директор ДК "Укроборонпром"

Що з "Укроборонпромом зараз? Він швидше живий, чи мертвий? Чи спроможні всі його численні підприємства взагалі виконувати покладену на них місію? Чи зможе нове керівництво змусити цю велику неефективну махіну працювати на озброєння армії і зміцнення держави?

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Це ті питання, які теж потребують відповідей. І вся ця історія про 45 багатостраждальних БТРів зайвий раз це підкреслює. Ми обов'язково це з'ясуємо і розповімо. І насамперед проконтролюємо, чи будуть поставлені до війська усі БТРи з цієї партії.