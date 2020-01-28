Зеленський вивів директора "Нафтогазу" Вітренка з наглядової ради Укроборонпрому
Президент України Володимир Зеленський окремим указом вивів зі складу наглядової ради Укроборонпрому виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Вітренко каже, що попросив про це сам.
Відповідний указ 23/2020 датований 25 січня 2020 року та опублікований на сайті глави держави.
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Наглядова рада Державного концерну "Укроборонпром" була сформована указом президента 7 жовтня 2019 року за номером 734. Відповідно, новий указ вніс зміни до попереднього, вилучаючи із переліку членів ради Юрія Вітренка – виконавчого директора іншої державної компанії, "Нафтогаз Україна".
Це пов’язано передусім із моїми власними планами на майбутнє – що я можу і що я хочу робити на тому якісному рівні, якого я сам від себе вимагаю,
– пояснив Вітренко.
Зауважимо, що прізвище Вітренка називали серед найбільш реальних кандидатів на посаду прем'єр-міністра України, коли новообраний президент Зеленський шукав відповідну людину, здатну очолити уряд.