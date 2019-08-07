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      Юрій Вітренко: що відомо про кандидата в прем'єр-міністри

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      Хто такий Юрій Вітренко - біографія кандидата в прем'єр-міністри України
      Юрій Вітренко / Facebook

      У Зеленського нещодавно опублікували список можливих кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед інших топ-менеджер Юрій Вітренко. 24 канал пропонує ознайомитися з біографією імовірного кандидата.

      Юрій Вітренко – український економіст та фінансист. Зараз він обіймає посаду директора з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України".

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      Нещодавно олігарх Ігор Коломойський оголосив імена двох своїх фаворитів на крісло прем'єра. Ними стали юрист Олексій Гончарук та топ-менеджер Юрій Вітренко. 

      Що відомо про життя та кар'єру цього кандидата в прем'єр-міністри – далі у статті.

      Освіта

      Юрій Вітренко отримав магістерський ступінь Київського національного економічного університету в 1997 році за спеціальністю "Управління міжнародним бізнесом".

      Наступні три роки він був аспірантом в Інституті міжнародних відносин при КНУ та паралельно проходив практику в Університеті науки і техніки штату Айова. Брав участь у студентських міжнародних конференціях. У 2002 році склав тест та став членом "Асоціації Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів". 

      Потім, у 2004 році, закінчив програму міжнародної бізнес-школи "INSEAD", а у 2005 році став асоційованим членом Лондонського інституту цінних паперів та інвестицій та отримав сертифікат 3 рівня. 

      Де працював

      Перший досвід роботи менеджером Вітренко отримав ще у 14 років, коли влаштувався на практику на посаду помічника бухгалтера в ПАТ "Укрінбанк". У наступні два роки обіймав посаду аналітика в Українській фінансовій групі, працюючи у вільний від навчання час. 

      За декілька років Вітренко повернувся до рідного "Украінбанку", але вже на посаду спеціаліста другої категорії. 

      У 2010 році заснував інвестиційну компанію "ЕйВайЕй Кепітал". Фірма Вітренка, окрім інвестицій, займається економічною аналітикою, національними та міжнародними оглядами, що публікують у відкритому доступі.

      юрій вітренко
      Юрій Вітренко / Фото з Facebook 

      Вітренко у "Нафтогазі"

      З українською державною компанією "Нафтогаз" він пов'язав своє життя у 2002 році, коли брав участь у розробці стратегії компанії. 

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      Вперше він отримав серйозну посаду у 2006 році, коли його призначили головним радником голови правління компанії. Вітренка неодноразово залучали до міжнародних переговорів. 

      З 2014 року він був причетний до безлічі ініціатив, пов'язаних із реформуванням енергетичного сектору країни та перетворенням України на енергонезалежну державу. 

      Обіймає посаду директора з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" з 13 листопада 2018 року. 

      Політичні погляди

      Юрій Вітренко в інтерв'ю "Діловій столиці" 2013 року заявляв, що виступає за інтеграцію до Європейського союзу, оскільки там більш зрозумілі та стабільні правила ринку. Свою позицію менеджер пояснює суто економічними мотивами. 

      У цьому ж інтерв'ю він казав, що йому не надто цікаве державне управління. Вітренко дуже скептично ставився до чиновників та загалом до моделі управління державою в Україні. На перше місце у своїй діяльності він завжди ставив бізнес. 

      Особисте життя

      Юрій Вітренко – син одіозної політикині Наталі Вітренко. У 90-х роках вона сприяла утворенню соціалістичної партії. На президентських виборах у 2004 році посіла 5 місце, у другому турі підтримувала Віктора Януковича

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      Зі слів Юрія Вітренка, його погляди дуже відрізняються від поглядів матері, що іноді призводить до сімейних суперечок. У 2005 році він навіть був вимушений звільнитися з Департаменту економіки та цінової політики НАК "Нафтогаз України" через нібито упереджене ставлення керівництва до його прізвища

      Сам економіст живе із дружиною Іриною та виховує трьох дітей.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
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