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      В одного з кандидатів на крісло прем’єра збільшилися шанси, – експерт

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      Хто стане прем'єром і коли сформують уряд?
      Хто стане прем'єром і коли сформують уряд? / Інформатор

      Говорити про конкретний склад Кабміну поки що рано. Це буде Кабмін технократів, і його затвердять швидко.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Фесенко про майбутнього прем’єра, хто увійде до уряду і коли почнуться "посадки"

      За його словами, на окремі посади в команді президента Зеленського є готові кандидати. Але не всі. Вплив прем'єра буде великим, та не вирішальним. Найважливіше – уряд формуватиме не партія "Слуга народу", а команда Зеленського. Зокрема, офіс президента. Представники партії і фракції будуть у Кабміні, але не на всіх посадах. Це буде Кабмін технократів.

      Прем'єром не стане представник фракції "Слуга народу", там немає явних кандидатів. Найбільші шанси має заступник керівника офісу президента Олексій Гончарук. В економічному блоці будуть технократи. В інших сферах – освіта, медицина можуть бути представники фракції президента,
      – зазначає Володимир Фесенко.

      Експерт зауважує: дехто з нинішнього уряду може залишитися в новому Кабміні. Втім, Арсен Аваков, якщо і залишиться в новому уряді, то не на посаді міністра внутрішніх справ. Можливо, залишиться міністр фінансів Оксана Маркарова.

      Затягування з призначеннями в уряді не буде. Ніякої так званої прем'єріади. Все вирішиться ще в серпні. Буде монобільшість. Якщо до її складу увійде фракція "Голос", то вони отримають дві-три посади. Можливо, в економічному блоці. Між цими командами існує єдність і немає протиріч. А кандидатури в Кабмін узгоджуються вже зараз,
      – підкреслив Фесенко.

      Політолог додав: у Зеленського взагалі вирішують питання за нагальною необхідністю, але швидко. Немає сенсу затягувати. Тому спочатку вирішать питання з прем'єром. Далі буде особисте знайомство Зеленського з майбутніми міністрами, щоб мати відчуття людини – зможе вона бути в команді глави держави чи ні. І потім Верховна Рада затвердить главу уряду і новий склад Кабміну. Одразу і швидко.

      Що відомо про майбутній Кабінет Міністрів? ЗМІ США облікували версії про п'ятьох потенційних прем'єрів: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Владислав Рашкован, Олександр Данилюк, Айварас Абромавічус. Експерти зазначають, що наразі на Банковій лунають саме ці прізвища. Пізніше з'явилася інформація про нового кандидата – заступника голови офісу президента Олексія Гончарука. До того ж, за словами політичних експертів та журналістів, прем'єр-міністром може стати і керівник офісу президента Андрій Богдан.

      кабінет міністрів
      Інформація про п'ятьох потенційних прем'єр-міністрів прийшла в Україну зі США  

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Володимир Зеленський Слуга народу Парламентські вибори 2019 Партія Голос Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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