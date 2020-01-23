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      Коболєв розповів, коли може піти з посади голови "Нафтогазу"

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      Коболєв може піти з посади голови "Нафтогазу", якщо йому не продовжать контракт / Фото 24 каналу

      Контракт голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року. Якщо його не буде продовжено – він піде з посади.

      Коболєв зауважив, що продовження контракту на посаду очільника "Нафтогазу" є в компетенції наглядової ради компанії, передає "Українська правда". 

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      У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений,
      – заявив Коболєв.

      При цьому голова "Нафтогазу" не захотів коментувати свій ймовірний конфлікт із комерційним директором компанії Юрієм Вітренком.

      Зауважимо, Коболєв є керівником "Нафтогазу" з 26 березня 2014 року. За цей час він не раз потрапляв у різні скандали, більшість яких стосувалися його величезної зарплати.

      До прикладу, у 2018 році Коболєв заробив 286,5 мільйонів гривень, з яких премія за перемогу в Стокгольмському арбітражі становила 261 мільйон гривень. Сума його зарплати за 2019 рік – наразі невідома, так як чиновник не подає декларацію про доходи. Проте за даними ЗМІ, Коболєв отримує близько 2 мільйонів на місяць.

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      Що відомо про головування Коболєва у "Нафтогазі"?

      У березні 2019 року Кабінет міністрів продовжив контракт з головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим до 22 березня 2020 року.

      Тоді до Коболєва висунули 4 вимоги:

      • здійснити анбандлінг "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року;
      • продовдити транзит російського газу через Україну до ЄС;
      • наростити видобуток газу компанією "Укргазвидобування";
      • зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.
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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Коболєв Нафтогаз
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