Коболєв розповів, коли може піти з посади голови "Нафтогазу"
Контракт голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва закінчується в березні 2020 року. Якщо його не буде продовжено – він піде з посади.
Коболєв зауважив, що продовження контракту на посаду очільника "Нафтогазу" є в компетенції наглядової ради компанії, передає "Українська правда".
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У мене контракт закінчується в кінці березня цього року. Якщо його не буде продовжено – це означатиме, що він закінчений,
– заявив Коболєв.
При цьому голова "Нафтогазу" не захотів коментувати свій ймовірний конфлікт із комерційним директором компанії Юрієм Вітренком.
Зауважимо, Коболєв є керівником "Нафтогазу" з 26 березня 2014 року. За цей час він не раз потрапляв у різні скандали, більшість яких стосувалися його величезної зарплати.
До прикладу, у 2018 році Коболєв заробив 286,5 мільйонів гривень, з яких премія за перемогу в Стокгольмському арбітражі становила 261 мільйон гривень. Сума його зарплати за 2019 рік – наразі невідома, так як чиновник не подає декларацію про доходи. Проте за даними ЗМІ, Коболєв отримує близько 2 мільйонів на місяць.
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Що відомо про головування Коболєва у "Нафтогазі"?
У березні 2019 року Кабінет міністрів продовжив контракт з головою правління НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим до 22 березня 2020 року.
Тоді до Коболєва висунули 4 вимоги:
- здійснити анбандлінг "Нафтогазу" до 1 січня 2020 року;
- продовдити транзит російського газу через Україну до ЄС;
- наростити видобуток газу компанією "Укргазвидобування";
- зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.