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      Коболев рассказал, когда может уйти с поста главы "Нафтогаза"

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      Коболев может уйти с поста главы "Нафтогаза", если ему не продлят контракт / Фото 24 канала

      Контракт председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Если он не будет продлен – он уйдет с должности.

      Коболев заметил, что продление контракта на должность главы "Нафтогаза" в компетенции наблюдательного совета компании, передает "Украинская правда".

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      У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен,
      – заявил Коболев.

      При этом глава "Нафтогаза" не захотел комментировать свой возможный конфликт с коммерческим директором компании Юрием Витренко.

      Заметим, Коболев является руководителем "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года. За это время он не раз попадал в разные скандалы, большинство которых касались его огромной зарплаты.

      К примеру, в 2018 году Коболев заработал 286,5 миллионов гривен, из которых премия за победу в Стокгольмском арбитраже составляла 261 миллион гривен. Сумма его зарплаты за 2019 год – пока неизвестна, так как чиновник не подает декларацию о доходах. Однако по данным СМИ, Коболев получает около 2 миллионов в месяц.

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      Что известно о председательстве Коболева в "Нафтогазе"?

      В марте 2019 года Кабинет министров продлил контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболев до 22 марта 2020 года.

      Тогда к Коболеву выдвинули 4 требования:

      • осуществить анбандлинг "Нафтогаза" до 1 января 2020 года;
      • продлить транзит российского газа через Украину в ЕС;
      • нарастить добычу газа компанией "Укргаздобыча";
      • уменьшить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Андрій Коболев
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