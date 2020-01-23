Коболев рассказал, когда может уйти с поста главы "Нафтогаза"
Контракт председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Если он не будет продлен – он уйдет с должности.
Коболев заметил, что продление контракта на должность главы "Нафтогаза" в компетенции наблюдательного совета компании, передает "Украинская правда".
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У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен,
– заявил Коболев.
При этом глава "Нафтогаза" не захотел комментировать свой возможный конфликт с коммерческим директором компании Юрием Витренко.
Заметим, Коболев является руководителем "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года. За это время он не раз попадал в разные скандалы, большинство которых касались его огромной зарплаты.
К примеру, в 2018 году Коболев заработал 286,5 миллионов гривен, из которых премия за победу в Стокгольмском арбитраже составляла 261 миллион гривен. Сумма его зарплаты за 2019 год – пока неизвестна, так как чиновник не подает декларацию о доходах. Однако по данным СМИ, Коболев получает около 2 миллионов в месяц.
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Что известно о председательстве Коболева в "Нафтогазе"?
В марте 2019 года Кабинет министров продлил контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболев до 22 марта 2020 года.
Тогда к Коболеву выдвинули 4 требования:
- осуществить анбандлинг "Нафтогаза" до 1 января 2020 года;
- продлить транзит российского газа через Украину в ЕС;
- нарастить добычу газа компанией "Укргаздобыча";
- уменьшить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.