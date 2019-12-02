Кабмин поменяет руководство "Нафтогаза" и других стратегических компаний

Кабинет министров Украины принял решение сменить руководство государственных энергетических компаний, среди них – руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго.

Такое решение – политическое. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством "Нафтогаза" брифинга по вопросам переговоров о транзите газа, сообщает "Интерфакс-Украина".

Интересно: Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель

Оржель добавил, что действующие руководители могут принять участие в конкурсе, если у них будет соответствующее желание.

Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании,

– пояснил он.

Министр подтвердил, что решение будет касаться и руководства "Нафтогаза".

Отметим, накануне Министр энергетики уволил главу "Энергоатома" Юрия Недашковского.

Возможная смена руководства "Нафтогаза": что нужно знать

6 марта во время заседания правительства тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит новый конкурс место главы правления "Нафтогаза". Тогда Коболев ответил, что такое решение правительства не соответствует действующему законодательству.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" 13 марта направил правительству предложение продолжить с главой правления Андреем Коболевым контракт до 22 марта 2020 года и уменьшить ему зарплату в 2 раза.

Правительство вместо этого сузил полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза". Теперь вопрос увольнения и назначения руководства компании является прерогативой правительства.

В частности, согласно контракту, условием продления контракта с правлением "Нафтогаза" является увеличение объемов добычи газа и успешное проведение разделения "Нафтогаза" на 2 компаний в соответствии с европейским законодательством.

Что надо знать об Андрее Коболева?

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК.



С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.



С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.



25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.