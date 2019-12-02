Кабмин поменяет руководство "Нафтогаза" и других стратегических компаний
Кабинет министров Украины принял решение сменить руководство государственных энергетических компаний, среди них – руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго.
Такое решение – политическое. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством "Нафтогаза" брифинга по вопросам переговоров о транзите газа, сообщает "Интерфакс-Украина".
Интересно: Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель
Оржель добавил, что действующие руководители могут принять участие в конкурсе, если у них будет соответствующее желание.
Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании,
– пояснил он.
Министр подтвердил, что решение будет касаться и руководства "Нафтогаза".
Отметим, накануне Министр энергетики уволил главу "Энергоатома" Юрия Недашковского.
Возможная смена руководства "Нафтогаза": что нужно знать
- 6 марта во время заседания правительства тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит новый конкурс место главы правления "Нафтогаза". Тогда Коболев ответил, что такое решение правительства не соответствует действующему законодательству.
- Наблюдательный совет "Нафтогаза" 13 марта направил правительству предложение продолжить с главой правления Андреем Коболевым контракт до 22 марта 2020 года и уменьшить ему зарплату в 2 раза.
- Правительство вместо этого сузил полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза". Теперь вопрос увольнения и назначения руководства компании является прерогативой правительства.
- В частности, согласно контракту, условием продления контракта с правлением "Нафтогаза" является увеличение объемов добычи газа и успешное проведение разделения "Нафтогаза" на 2 компаний в соответствии с европейским законодательством.
Что надо знать об Андрее Коболева?
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК.
С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.
С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.
25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.