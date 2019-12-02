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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Кабмин поменяет руководство "Нафтогаза" и других стратегических компаний

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      Правительство поменяет руководство Нафтогаза и других стратегических компаний / Правительственный портал

      Кабинет министров Украины принял решение сменить руководство государственных энергетических компаний, среди них – руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго.

      Такое решение – политическое. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время совместного с руководством "Нафтогаза" брифинга по вопросам переговоров о транзите газа, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Интересно: Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель

      Оржель добавил, что действующие руководители могут принять участие в конкурсе, если у них будет соответствующее желание.

      Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании,
      – пояснил он.

      Министр подтвердил, что решение будет касаться и руководства "Нафтогаза".

      Отметим, накануне Министр энергетики уволил главу "Энергоатома" Юрия Недашковского.

      Возможная смена руководства "Нафтогаза": что нужно знать

      • 6 марта во время заседания правительства тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит новый конкурс место главы правления "Нафтогаза". Тогда Коболев ответил, что такое решение правительства не соответствует действующему законодательству.
      • Наблюдательный совет "Нафтогаза" 13 марта направил правительству предложение продолжить с главой правления Андреем Коболевым контракт до 22 марта 2020 года и уменьшить ему зарплату в 2 раза.
      • Правительство вместо этого сузил полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза". Теперь вопрос увольнения и назначения руководства компании является прерогативой правительства.
      • В частности, согласно контракту, условием продления контракта с правлением "Нафтогаза" является увеличение объемов добычи газа и успешное проведение разделения "Нафтогаза" на 2 компаний в соответствии с европейским законодательством.

      Что надо знать об Андрее Коболева?
      Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК.

      С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.

      С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.

      25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Газ Андрій Коболев Нафтогаз
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