Кабмін змінить керівництво "Нафтогазу" та інших стратегічних компаній
Кабінет міністрів України ухвалив рішення змінити керівництво державних енергетичних компаній, серед них – керівництво "Нафтогазу" та Укренерго.
Таке рішення – політичне. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час спільного з керівництвом "Нафтогазу" брифінгу з питань переговорів про транзит газу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Цікаво: Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням, – Оржель
Оржель додав, що чинні керівники можуть взяти участь у конкурсі, якщо у них буде відповідне бажання.
Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва та початку конкурсів на всі стратегічні компанії,
– пояснив він.
Міністр підтвердив, що рішення стосуватиметься і керівництва "Нафтогазу".
Зазначимо, напередодні Міністр енергетики звільнив голову Енергоатому Юрія Недашковського.
Можлива зміна керівництва "Нафтогазу": що треба знати
- 6 березня під час засідання уряду тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд оголосить новий конкурс на голову правління "Нафтогазу". Тоді Коболєв відповів, що таке рішення уряду не відповідає чинному законодавству.
- Наглядова рада "Нафтогазу" 13 березня надіслала уряду пропозицію продовжити з головою правління Андрієм Коболєвим контракт до 22 березня 2020 року та зменшити йому зарплату у 2 рази.
- Уряд натомість звузив повноваження наглядової ради "Нафтогазу". Тепер питання звільнення та призначення керівництва компанії є прерогативою уряду.
- Зокрема, відповідно до нового контакту, умовою продовження контракту з правлінням "Нафтогазу" є збільшення обсягів видобутку газу та успішне проведення розділення "Нафтогазу" на 2 компаній відповідно до європейського законодавства.
Що треба знати про Андрія Коболєва і "Нафтогаз"? Голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC).
Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень.
З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.
25 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів був призначений главою правління НАК "Нафтогаз України" замість Євгена Бакуліна.