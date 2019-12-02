Кабмін змінить керівництво "Нафтогазу" та інших стратегічних компаній

Кабінет міністрів України ухвалив рішення змінити керівництво державних енергетичних компаній, серед них – керівництво "Нафтогазу" та Укренерго.

Таке рішення – політичне. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час спільного з керівництвом "Нафтогазу" брифінгу з питань переговорів про транзит газу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Оржель додав, що чинні керівники можуть взяти участь у конкурсі, якщо у них буде відповідне бажання.

Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва та початку конкурсів на всі стратегічні компанії,

– пояснив він.

Міністр підтвердив, що рішення стосуватиметься і керівництва "Нафтогазу".

Зазначимо, напередодні Міністр енергетики звільнив голову Енергоатому Юрія Недашковського.

Можлива зміна керівництва "Нафтогазу": що треба знати

6 березня під час засідання уряду тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд оголосить новий конкурс на голову правління "Нафтогазу". Тоді Коболєв відповів, що таке рішення уряду не відповідає чинному законодавству.

Наглядова рада "Нафтогазу" 13 березня надіслала уряду пропозицію продовжити з головою правління Андрієм Коболєвим контракт до 22 березня 2020 року та зменшити йому зарплату у 2 рази.

Уряд натомість звузив повноваження наглядової ради "Нафтогазу". Тепер питання звільнення та призначення керівництва компанії є прерогативою уряду.

Зокрема, відповідно до нового контакту, умовою продовження контракту з правлінням "Нафтогазу" є збільшення обсягів видобутку газу та успішне проведення розділення "Нафтогазу" на 2 компаній відповідно до європейського законодавства.

Що треба знати про Андрія Коболєва і "Нафтогаз"? Голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC).



Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень.



З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.



25 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів був призначений главою правління НАК "Нафтогаз України" замість Євгена Бакуліна.