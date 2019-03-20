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      Уряд продовжить контракт з главою "Нафтогазу" Коболєвим

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      Кабмін продовжить контракт з главою "Нафтогазу" Коболєвим
      Кабмін продовжить контракт з главою "Нафтогазу" Коболєвим / Фото 24 каналу

      Кабінет міністрів України продовжить на рік контракт з НАК "Нафтогаз України" та його нинішнім очільником Андрієм Коболєвим на нових умовах.

      Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 20 березня. Кабмін погодив нові умови контрактів з Наглядовою радою "Нафтогазу".

      Читайте також: З якими проблемами зіштовхується керівництво "Нафтогазу": ексклюзивне інтерв'ю з Коболєвим

      Топ-менеджмент "Нафтогазу" насамперед має бути професіоналами та знати, як збільшити видобуток газу, знизити ціни на газ та виконувати інші поставлені перед компанією завдання.

      У контрактах членів правління будуть такі вимоги:

      1. Забезпечити відокремлення газотранспортної системи, сертифікація її за європейським законодавством та продовження транзиту після 1 січня 2020 року;
      2. Наростити видобуток газу компанією "Укргазвидобування";
      3. Зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.

      "Нафтогаз" повинен буде щомісяця та щоквартально звітувати про досягнення цілей збільшення обсягів видобутку газу компанією "Укргазвидобування" з теперішніх 15 мільярда кубічних метрів до 18 мільярда кубометрів і більше.

      Якщо ці цілі не будуть виконані – це буде підставою для розторгнення контракту,
      – наголосив Гройсман.

      Новий конкурс на посади голови та членів правління "Нафтогазу" відбудеться через рік – після 20 березня 2020 року.

      Зазначимо, термін перебування Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК "Нафтогаз" мав закінчитися 22 березня. Кабмін навіть планував оголосити конкурс на посаду нового очільника компанії. Сам чиновник заявляв, що нікуди не піде зі своєї посади. Не через гроші, а "для досягнення мети".

      Хто такий Андрій Коболєв?Голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. Скандальний, як майже всі голови НАК.

      З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC). Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень.

      З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.

      25 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів був призначений главою правління НАК "Нафтогаз України" замість Євгена Бакуліна.

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      Теги: Новини України Андрій Коболєв Нафтогаз Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Новини політики Газ Гроші ГТС
      Джерело: 24 Канал
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