Правительство продлит контракт с главой" Нафтогаза " Коболевым

Кабинет министров Украины продлит на год контракт с НАК "Нафтогаз Украины" и его нынешним главой Андреем Коболевым на новых условиях.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства. Новые условия контрактов согласованы с Наблюдательным советом "Нафтогаза".

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В контрактах членов правления будут два требования:

Нарастить добычу газа компанией "Укргаздобыча"; Обеспечить отделение газотранспортной системы, сертификация ее по европейскому законодательству и продление транзита после 1 января 2020 года; Уменьшить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.

"Нафтогаз" должен будет ежемесячно и ежеквартально отчитываться о достижении целей увеличения объемов добычи газа компанией "Укргаздобыча" с нынешних 15 миллиардов кубических метров до 18 миллиардов кубометров и более.

Если эти цели не будут выполнены – это будет основанием для расторжения контракта,

– подчеркнул Гройсман.

Новый конкурс на должности председателя и членов правления "Нафтогаза" состоится после 20 марта 2020 года.

Отметим, срок пребывания Андрея Коболева на должность председателя правления НАК "Нафтогаз" должен был закончиться 22 марта. Кабмин даже планировал объявить конкурс на должность нового главы компании. Сам чиновник заявлял, что никуда не уйдет со своей должности. Не из-за денег, а "для достижения цели".

Кто такой Андрей Коболев?

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК.



С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.



С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.



25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.