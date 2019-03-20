12:58
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, 19 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Правительство продлит контракт с главой" Нафтогаза " Коболевым

      100 Читати новину українською
      Кабмин продлит контракт с главой" Нафтогаза " Коболевым
      Кабмин продлит контракт с главой" Нафтогаза " Коболевым / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины продлит на год контракт с НАК "Нафтогаз Украины" и его нынешним главой Андреем Коболевым на новых условиях.

      Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства. Новые условия контрактов согласованы с Наблюдательным советом "Нафтогаза".

      Читайте также: С какими проблемами сталкивается руководство "Нафтогаза": эксклюзивное интервью с Коболєвим

      В контрактах членов правления будут два требования:

      1. Нарастить добычу газа компанией "Укргаздобыча";
      2. Обеспечить отделение газотранспортной системы, сертификация ее по европейскому законодательству и продление транзита после 1 января 2020 года;
      3. Уменьшить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных выплат.

      "Нафтогаз" должен будет ежемесячно и ежеквартально отчитываться о достижении целей увеличения объемов добычи газа компанией "Укргаздобыча" с нынешних 15 миллиардов кубических метров до 18 миллиардов кубометров и более.

      Если эти цели не будут выполнены – это будет основанием для расторжения контракта,
      – подчеркнул Гройсман.

      Новый конкурс на должности председателя и членов правления "Нафтогаза" состоится после 20 марта 2020 года.

      Отметим, срок пребывания Андрея Коболева на должность председателя правления НАК "Нафтогаз" должен был закончиться 22 марта. Кабмин даже планировал объявить конкурс на должность нового главы компании. Сам чиновник заявлял, что никуда не уйдет со своей должности. Не из-за денег, а "для достижения цели".

      Кто такой Андрей Коболев?
      Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК.

      С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.

      С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.

      25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.

      blog_ava
      Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      сегодня
      999
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрій Коболев Нафтогаз Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Газ Деньги ГТС
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сегодня , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1279
      Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      сегодня , 10:51 Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      Ірина Поліщук 999
      Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      сегодня , 10:01 Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      Все про здоров'я 1512
      Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      сегодня , 08:40 Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      Повернись живим 486
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 марта , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 4680
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Трагедия, что РФ имеет таких религиозных лидеров, – Волкер о реакции Москвы на Томос для Украины
       12 октября 2018 , 09:51
      "Укрзализныця" запустила 23 дополнительных летних поезда: обнародовано расписание
       11 июня 2018 , 13:51
      Пассажирские перевозки по-турецки шокировали мир (видео)
       29 августа 2018 , 16:00
      На таможне объяснили, как теперь оформляется транзит автомобилей в Украину
       25 ноября 2018 , 20:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук