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      Зарплата мне не интересна, но увольняться не собираюсь, – глава "Нафтогаза" Коболев

      175 Читати новину українською
      Андрей Коболев
      Андрей Коболев / politeka.net

      Действующий председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев прокомментировал завершение его контракта с компанией. Он не намерен оставлять свою руководящую должность, заявив, что контракт противоречит украинскому законодательству.

      Также Коболев говорит, что у него нет финансового интереса, то есть он не претендует на зарплату, а должность ему нужна "для достижения цели", передает корреспондент 24 канала.

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      "Последняя зарплата перечислена трем фондам. Дискуссия с деньгами мне неинтересна. Я точно не собираюсь увольняться. Мне эта должность нужна для достижения цели", – прокомментировал Коболев.

      Что касается цели, то глава "Нафтогаза" имеет в виду судебный процесс с "Газпромом" и свое желание довести дело до конца, находясь на действующей должности.

      Почему Коболев говорит об увольнении? 22 марта истекает срок пребывания Андрея Коболева на должности председателя правления НАК "Нафтогаз". 6 марта глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что вскоре правительство объявит конкурс на эту должность. После публикации объявления о конкурсе заявления от кандидатов будут принимать в течение 30 дней.

      Реакция Коболева. Будет ли участвовать в конкурсе, не комментирует. По его словам, ждет ответа юристов, чтобы узнать, имеют ли право вообще проводить конкурс.

      Для объяснения слухов о его увольнении Андрей Коболев созвал пресс-конференцию // 24 канал

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      Теги: Новости Украины Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
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