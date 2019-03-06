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      В "Нафтогазе" анонсировали новый иск против "Газпрома"

      26 Читати новину українською
      Юрий Витренко
      Юрий Витренко / Фото из открытых источников

      Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания планирует подать очередной иск против российского "Газпрома". На этот раз претензии касаются нарушения законодательства в сфере конкуренции.

      Компания намерена привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке. Вторник отметил, что иск будет подан в конце апреля 2019 года. Об этом он рассказал во время конференции о будущем украинской газотранспортной системы, которая состоялась под эгидой Центра европейской политики в Брюсселе.

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      В дополнение к борьбе с "Газпромом" в арбитраже, мы начинаем бороться с ним в самой Европе,
      – заявил глава "Нафтогаза".

      Он также отметил, что базой для иска станут европейские законы о конкуренции. Вторник уверен, что именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для газотранспортной системы Украины, а также европейскую энергетическую безопасность.

      Глава "Нафтогаза" отметил, что соблюдение европейского законодательства остается для Украины главной "линией обороны" против произвола "Газпрома", который пытается навязать Украине и Европе свои "понятия", по которым закон силы доминирует над силой закона.

      Напомним, что постоянная палата третейского суда в Гааге признал, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций по НАК "Нафтогаз Украины", принудительно захватив активы украинской компании и ее дочерних предприятий в Крыму.

      В Минюсте РФ заявили, что в Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз Украины" в Россию.

      Что известно о процессе "Нафтогаза" против России?"Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года, в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации "О содействии и взаимной защите инвестиций", более известной как украинский-русский инвестиционное соглашение. Постоянный третейский суд в Гааге провел слушания по юрисдикции в мае 2018 года. Арбитражное производство против Российской Федерации совместно с материнской компанией инициировали шесть предприятий Группы "Нафтогаз" – ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргаздобыча", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".

      blog_ava
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      5 марта
      436
      Теги: Газовый конфликт Газ Газпром Нафтогаз Украина – Россия Суд Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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