У "Нафтогазі" анонсували новий позов проти "Газпрому"

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія планує подати черговий позов проти російського "Газпрому". Цього разу претензії стосуватимуться порушення законодавства у сфері конкуренції.

Компанія має намір притягнути "Газпром" до відповідальності за порушення правил конкуренції на європейському ринку. Вітренко зазначив, що позов буде подано у кінці квітня 2019 року. Про це він розповів під час конференції про майбутнє української газотранспортної системи, яка відбулася під егідою Центру європейської політики у Брюсселі.

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На додаток до боротьби з "Газпромом" в арбітражі, ми починаємо боротися з ним у самій Європі,

– заявив голова "Нафтогазу".

Він також зауважив, що базою для позову стануть європейські закони про конкуренцію. Вітренко впевнений, що саме це необхідно, щоб забезпечити майбутнє для газотранспортної системи України, а також європейську енергетичну безпеку.

Очільник "Нафтогазу" наголосив на тому, що дотримання європейського законодавства залишається для України головною "лінією оборони" проти свавілля "Газпрому", який намагається нав'язати Україні і Європі свої "поняття", за якими закон сили домінує над силою закону.

Нагадаємо, що постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій щодо НАК "Нафтогаз України", примусово захопивши активи української компанії та її дочірніх підприємств у Криму.

У Мін'юсті РФ заявили, що у Гаазького арбітражу немає юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз України" до Росії.

Що відомо про судовий процес "Нафтогазу" проти Росії?"Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року, відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації "Про сприяння та взаємний захист інвестицій", більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Постійний третейський суд у Гаазі провів слухання щодо юрисдикції у травні 2018 року. Арбітражне провадження проти Російської Федерації спільно з материнською компанією ініціювали шість підприємств Групи "Нафтогаз" – ДАТ "Чорноморнафтогаз", АТ "Укртрансгаз", ТОВ "Лікво", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", ДК "Газ України".