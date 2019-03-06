У "Нафтогазі" анонсували новий позов проти "Газпрому"
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія планує подати черговий позов проти російського "Газпрому". Цього разу претензії стосуватимуться порушення законодавства у сфері конкуренції.
Компанія має намір притягнути "Газпром" до відповідальності за порушення правил конкуренції на європейському ринку. Вітренко зазначив, що позов буде подано у кінці квітня 2019 року. Про це він розповів під час конференції про майбутнє української газотранспортної системи, яка відбулася під егідою Центру європейської політики у Брюсселі.
Читайте також: "Нафтогаз" озвучив умови для встановлення безкоштовних лічильників газу
На додаток до боротьби з "Газпромом" в арбітражі, ми починаємо боротися з ним у самій Європі,
– заявив голова "Нафтогазу".
Він також зауважив, що базою для позову стануть європейські закони про конкуренцію. Вітренко впевнений, що саме це необхідно, щоб забезпечити майбутнє для газотранспортної системи України, а також європейську енергетичну безпеку.
Очільник "Нафтогазу" наголосив на тому, що дотримання європейського законодавства залишається для України головною "лінією оборони" проти свавілля "Газпрому", який намагається нав'язати Україні і Європі свої "поняття", за якими закон сили домінує над силою закону.
Нагадаємо, що постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій щодо НАК "Нафтогаз України", примусово захопивши активи української компанії та її дочірніх підприємств у Криму.
У Мін'юсті РФ заявили, що у Гаазького арбітражу немає юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз України" до Росії.
Що відомо про судовий процес "Нафтогазу" проти Росії?"Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року, відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації "Про сприяння та взаємний захист інвестицій", більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Постійний третейський суд у Гаазі провів слухання щодо юрисдикції у травні 2018 року. Арбітражне провадження проти Російської Федерації спільно з материнською компанією ініціювали шість підприємств Групи "Нафтогаз" – ДАТ "Чорноморнафтогаз", АТ "Укртрансгаз", ТОВ "Лікво", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", ДК "Газ України".
Вибір редакції
-
"Аякс" сенсаційно розгромив "Реал" на виїзді та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео5 березня , 23:58
-
Головні новини 5 березня: гучне вбивство у Києві, продовження історії з корупцією в "оборонці"5 березня , 22:09
-
Смартфон Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні: характеристики та ціна5 березня , 20:02