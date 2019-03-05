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      "Нафтогаз" озвучив умови для встановлення безкоштовних лічильників газу

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      "Нафтогаз" встановить безкоштовні лічильники газу лише своїм прямим клієнтам
      "Нафтогаз" встановить безкоштовні лічильники газу лише своїм прямим клієнтам / Фото з відкритих джерел

      НАК "Нафтогаз України" згоден встановити безкоштовні лічильники газу в межах капітальних вкладень лише за умови, що побутові споживачі будуть прямими клієнтами компанії.

      Голова правління правління компанії Андрій Коболєв під час селекторної наради в уряді нагадав, що облгази мають в своїх програмах кошти на лічильники, але не хочуть їх встановлювати.

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      Ми, як "Нафтогаз", бачимо можливість ставити лічильник у випадку, якщо такий лічильник захоче сам споживач. Тобто фактично облгаз підводить трубу до споживача. Ми можемо під'єднатися або з боку облгазу, який зазвичай проти, або з боку споживача,
      – пояснив Коболєв.

      "Нафтогаз" направив у Кабмін фінансовий план компанії, в якому зазначені суми на придбання лічильників.

      "Це гроші, які нам необхідно показувати у бухгалтерському звіті як капітальні вкладення. Без фінансового плану, згідно вашого рішення (уряду – 24 канал), ми оплачувати такі речі не маємо права", – додав він.

      Водночас, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив "Нафтогазу" розповісти українцям про механізм встановлення лічильників "і вже перейти до того, щоб почати встановлення і переходити на прямі постачання".

      Станом на 1 січня 2019 року в Україні 782 тисячі господарств не мають лічильників газу.

      Які тарифи діють для споживачів газу без лічильників? – для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням – 3,29 кубометра газу;
      – для домогосподарств тільки з плитою – 5,39 кубометра;
      – для домогосподарств з плитою і газовим водонагрівачем 10,49 кубометра.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Володимир Гройсман
      Джерело: 24 Канал
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