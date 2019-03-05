"Нафтогаз" озвучил условия для установления бесплатных счетчиков газа
НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, если бытовые потребители будут прямыми клиентами компании.
Зампредседателя правления компании Андрей Коболев во время селекторного совещания в правительстве напомнил, что облгазы в своих программах имеют средства на счетчики, но не хотят их устанавливать.
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Мы, как "Нафтогаз", видим возможность ставить счетчик в случае, если такой счетчик захочет сам потребитель. То есть фактически облгаз подводит трубу к потребителю. Мы можем подключиться либо со стороны облгазов, который обычно против, либо со стороны потребителя,
– пояснил Коболев.
"Нафтогаз" направил в Кабмин финансовый план компании, в котором указаны суммы на приобретение счетчиков.
"Это деньги, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском отчете как капитальные вложения. Без финансового плана, согласно вашему решению (правительства – 24 канал), мы оплачивать такие вещи не имеем права", – добавил он.
В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман поручил "Нафтогазу" рассказать украинцам о механизме установления счетчиков "и уже перейти к тому, чтобы начать установку и переходить на прямые поставки".
По состоянию на 1 января 2019 года в Украине 782 тысячи хозяйств не имеют счетчиков газа.
Какие тарифы действуют для потребителей газа без счетчиков? – для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением – 3,29 кубометра газа;
– для семей только с плитой – 5,39 кубометра;
– для домохозяйств с плитой и газовым водонагревателем 10,49 кубометра.