"Нафтогаз" озвучил условия для установления бесплатных счетчиков газа

НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, если бытовые потребители будут прямыми клиентами компании.

Зампредседателя правления компании Андрей Коболев во время селекторного совещания в правительстве напомнил, что облгазы в своих программах имеют средства на счетчики, но не хотят их устанавливать.

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Мы, как "Нафтогаз", видим возможность ставить счетчик в случае, если такой счетчик захочет сам потребитель. То есть фактически облгаз подводит трубу к потребителю. Мы можем подключиться либо со стороны облгазов, который обычно против, либо со стороны потребителя,

– пояснил Коболев.

"Нафтогаз" направил в Кабмин финансовый план компании, в котором указаны суммы на приобретение счетчиков.

"Это деньги, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском отчете как капитальные вложения. Без финансового плана, согласно вашему решению (правительства – 24 канал), мы оплачивать такие вещи не имеем права", – добавил он.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман поручил "Нафтогазу" рассказать украинцам о механизме установления счетчиков "и уже перейти к тому, чтобы начать установку и переходить на прямые поставки".

По состоянию на 1 января 2019 года в Украине 782 тысячи хозяйств не имеют счетчиков газа.

Какие тарифы действуют для потребителей газа без счетчиков?​ – для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением – 3,29 кубометра газа;

– для семей только с плитой – 5,39 кубометра;

– для домохозяйств с плитой и газовым водонагревателем 10,49 кубометра.