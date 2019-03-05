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      "Нафтогаз" озвучил условия для установления бесплатных счетчиков газа

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      "Нафтогаз" установит бесплатные счетчики газа только своим прямым клиентам
      "Нафтогаз" установит бесплатные счетчики газа только своим прямым клиентам / Фото из открытых источников

      НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, если бытовые потребители будут прямыми клиентами компании.

      Зампредседателя правления компании Андрей Коболев во время селекторного совещания в правительстве напомнил, что облгазы в своих программах имеют средства на счетчики, но не хотят их устанавливать.

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      Мы, как "Нафтогаз", видим возможность ставить счетчик в случае, если такой счетчик захочет сам потребитель. То есть фактически облгаз подводит трубу к потребителю. Мы можем подключиться либо со стороны облгазов, который обычно против, либо со стороны потребителя,
      – пояснил Коболев.

      "Нафтогаз" направил в Кабмин финансовый план компании, в котором указаны суммы на приобретение счетчиков.

      "Это деньги, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском отчете как капитальные вложения. Без финансового плана, согласно вашему решению (правительства – 24 канал), мы оплачивать такие вещи не имеем права", – добавил он.

      В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман поручил "Нафтогазу" рассказать украинцам о механизме установления счетчиков "и уже перейти к тому, чтобы начать установку и переходить на прямые поставки".

      По состоянию на 1 января 2019 года в Украине 782 тысячи хозяйств не имеют счетчиков газа.

      Какие тарифы действуют для потребителей газа без счетчиков?​ – для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением – 3,29 кубометра газа;
      – для семей только с плитой – 5,39 кубометра;
      – для домохозяйств с плитой и газовым водонагревателем 10,49 кубометра.

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      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Нафтогаз Газ
      Источник: 24 Канал
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