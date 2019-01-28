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      Смарт-счетчики: как экономить на электропотреблении

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      Смарт-счетчики - что это, плюсы и как экономить электроэнергию
      Умные счетчики: какая от них польза / 24 канал

      Вместе с реформированием рынка электроэнергии в Украине активно внедряется экономия и эффективное использование этого ресурса. "Умные счетчики" могут хорошо этому способствовать. И их активно устанавливают пользователи по всей стране. За такими приборами будущее, считают эксперты. А в чем преимущества смарт-учета электроэнергии – выяснял 24 канал.

      За последний год только ДТЭК установили своим пользователям 420 тысяч приборов. В Киеве таких счетчиков уже установлено более 150 тысяч. В основном это счетчики бытового сектора. Но достаточно много таких систем установлено и в юридических потребителей, и для технического учета.

      В Киеве только бытовых потребителей около 1,3 миллиона. Поэтому эксперты считают, что мы только в начале пути, и за смарт-счетчиками – будущее.

      Но что такое "умные счетчики", для чего и как их использовать –- 24 канала помог разобраться начальник цеха централизованного учета ДТЭК Киевские электросети Руслан Помаз.

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      Что такое смарт-счетчики, их отличие и преимущество?

      Смарт-счетчики изготовлены из электронных компонентов и не имеют механических движущихся частей. Основное отличие от обычных (индукционных и электронно-механических) – в большей функциональности. Смарт-счетчики, кроме собственно счета потребленной электроэнергии, имеют еще ряд других полезных функций:

      - учет электрической энергии по зонам суток;
      - объединение их в систему;
      - измерение параметров сети (напряжение и т.п.);
      - защита от критических колебаний напряжения;
      - передача информации энергокомпаниям об аварийных ситуациях в сети;
      - вывод на экран информации о задолженности и многое другое.

      Вся собранная информация длительное время сохраняется в памяти счетчика и может быть считана для дальнейшей обработки или анализа. Считывание информации также может быть как локальным (необходимо подключиться к порту счетчика), так и дистанционным, в автоматическом режиме.

      Какая польза от разумного счетчика для потребителя?

      Потребителям смарт-счетчики дают возможность экономить деньги без изменения энергопотребления за счет перехода на зонный учет. При наличии "разумного счетчика" с 23:00 до 7:00 электроэнергия дешевле на 50%, и если включать мощные электроприборы в это время, например, бойлер или электродуховку, можно значительно уменьшить счет.

      Также регулярное дистанционное считывание показаний счетчиков обеспечивает формирование квитанций с фактическими данными о количестве потребленной электроэнергии. То есть счетчик сам передает в энергокомпанию объем потребленной электроэнергии и счет выставляется именно его. Это очень удобно для тех потребителей, которые регулярно забывают передать показатели с 1-го по 5-е число – им достаточно, получив квитанцию, сверить указанные в ней показатели по счетчику.

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      Способен ли смарт-счетчик "накрутить" лишнее?

      Как и любое другое устройство, смарт-счетчики иногда выходят из строя. Однако при этом в них не происходит дополнительного "накручивания" электроэнергии, счетчик просто останавливается (тухнет табло). По сравнению со старыми индукционными (дисковыми) счетчиками процент поврежденных смарт-счетчиков даже меньше из-за отсутствия движущихся частей (а значит – не может заклинить механизм). А вот для индукционных электросчетчиков распространенным является их "самоход", то есть диск счетчика продолжает вращаться, даже когда все электроприборы выключены. В смарт-счетчиков таких проблем нет.

      Но даже если счетчик выключился, в большинстве случаев есть возможность получить информацию из его энергонезависимой памяти. А это позволяет установить точные показатели и дату выхода из строя счетчика и выполнить доначисления по среднему только за период, в который счетчик не работал.

      Дороже ли смарт-счетчик обычного?

      Да, дороже. Но его стоимость не является заоблачной, он по карману для большинства украинских потребителей. Для сравнения: обычный электросчетчик стоит от 400 гривен, "умный" – от 2 000.

      Практика показывает, что наиболее выгодно ставить смарт-счетчик в комплексе с другими современными технологиями: "умной розеткой" с таймером отключения и LED-лампами для осветительных приборов.

      Пользуются ли смарт-счетчиками в Европе?

      Да, их с успехом применяют в европейских странах. Более того – это направление постоянно развивается. Поэтому мы имеем прекрасную возможность перенять у них все лучшие достижения и с наименьшими усилиями перейти на учет электроэнергии с помощью смарт-счетчиков, объединенных в системы.

      В Европе активно развиваются так называемые "умные сети", когда все процессы максимально автоматизированы. Это помогает энергокомпаниям предоставлять качественное энергоснабжение: избегать ошибок при расчетах, быстрее реагировать на повреждения и прочее. Смарт-счетчики – это важная часть таких сетей, что напрямую связывает энергокомпанию и потребителя.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Энергетика Деньги Рынок электроэнергии Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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