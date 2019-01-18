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      Почти полмиллиона владельцев квартир установили "умные" счетчики

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      Количество смарт-счетчиков электроэнергии в 2018 году увеличилось
      Количество смарт-счетчиков электроэнергии в 2018 году увеличилось / blog.uaid.net.ua

      Операторы системы распределения ДТЭК Сети в 2018 году установили 88 тысяч "умных" счетчиков в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Общий объем установленных приборов достиг 420 тысяч.

      Сейчас ДТЭК Сети разрабатывает стратегию развития распределительных сетей до 2030 года, сообщили в компании. Стратегия будет сфокусирована на системной цифровизации управления инфраструктурой и повышении надежности электроснабжения, качества обслуживания клиентов. Также предполагается увеличение объемов установки смарт-счетчиков.

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      После завершения всех процедур по приобретению акций АО "Одессаоблэнерго" и ЗАО "Киевоблэнерго", стратегию по развитию сетей планируется распространить на одесский и киевский регионы.

      Мы планируем привести их работу к единым стандартам ДТЭК: сконцентрировать усилия на внедрении инновационных технологий, одна из которых – установка "умных" счетчиков. Также мы намерены повысить качество электропередачи и вывести на новый уровень сервисное обслуживание клиентов,
      – отметил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

      Он добавил, что за время своей работы Группа ДТЭК инвестировала в бизнес по дистрибуции электроэнергии более 300 миллионов долларов.

      Что такое умный счетчик
      Это прибор для учета электроэнергии. Смарт-счетчик позволяет дистанционно передавать показания потребленной электроэнергии в автоматическом режиме. Это обеспечивает прозрачный учет и оперативное отслеживание аварий, рост качества учета, снижает нагрузку на сети и оптимизирует инвестиции операторов системы распределения.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Энергетика ЖКХ Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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