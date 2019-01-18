Майже півмільйона власників квартир встановили "розумні" лічильники

Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі в 2018 році встановили 88 тисяч "розумних" лічильників в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях. Загальний обсяг встановлених приладів досяг 420 тисяч.

Зараз ДТЕК Мережі розробляє стратегію розвитку розподільних мереж до 2030 року, повідомили у компанії. Стратегія буде сфокусована на системній цифровізації управління інфраструктурою і підвищенні надійності електропостачання, якості обслуговування клієнтів. Також передбачається збільшення обсягів установки смарт-лічильників.

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Після завершення всіх процедур з придбання акцій АТ "Одесаобленерго" і ПрАТ "Київобленерго", стратегію з розвитку мереж планується поширити на одеський і київський регіони.

Ми плануємо привести їхню роботу до єдиних стандартів ДТЕК: сконцентрувати зусилля на впровадженні інноваційних технологій, одна з яких – установка "розумних" лічильників. Також ми маємо намір підвищити якість електропередачі і вивести на новий рівень сервісне обслуговування клієнтів,

– зазначив генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

Він додав, що за час своєї роботи Група ДТЕК інвестувала в бізнес по дистрибуції електроенергії понад 300 мільйонів доларів.

Що таке розумний лічильникЦе прилад для обліку електроенергії. Смарт-лічильник дозволяє дистанційно передавати показання спожитої електроенергії в автоматичному режимі. Це забезпечує прозорий облік і оперативне відстеження аварій, зростання якості обліку, знижує навантаження на мережі та оптимізує інвестиції операторів системи розподілу.

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