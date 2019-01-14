Компенсація за неякісне електропостачання: як вона діятиме

Разом з реформуванням системи електропостачання в Україні новим законодавством передбачена відповідальність надавачів послуг з розподілу та постачання електроенергії за неналежну якість цих послуг. Хто і за що відповідає та як отримати цю компенсацію – розбирався 24 канал.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прописала Порядок, за яким споживач може розраховувати на захист своїх інтересів у випадку порушень якісного надання послуг з електропостачання.

Контролювати стандарти самостійно для споживача досить складно – необхідно мати відповідні вимірювальні спецприлади і вміти ними користуватися. Але невідповідну роботу електромережі видно і неозброєним оком – коли дуже тьмяно світять лампочки чи коли, наприклад, виходять з ладу електроприлади. Споживач має право звернутися з відповідною заявою до свого ОСР (оператора системи розподілу, – 24) або електропостачальника і повідомити його про невідповідність стандартам. Також відтепер передбачена відповідальність за невчасне підключення до електромереж.

Згідно з постановою НКРЕ відповідальна організація повинна зреагувати і у випадку, якщо дійсно надані неякісні послуги споживачеві, – компенсувати ці витрати.

Нагадаємо, з 2019 року згідно з законом про електричну енергію монопольні обленерго розділились на операторів системи розподілу та постачальників електроенергії.

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За що відповідає ОСР

1. Оператор системи розподілу має дотримуватися показників зміни напруги, встановлених Кодексом систем розподілу.

2. Усунути причини недотримання показників якості електричної енергії за результатами розгляду скарги споживача з наступного дня після такого звернення – якщо відомі причини збою; у строк 30 днів – якщо усунення можливе оперативними діями персоналу ОСР; у строк 180 днів – якщо необхідні будівельні роботи або заміна елементів мережі.

3. Оператор має розглянути скаргу споживача щодо неналежної якості електроенергії: у строк 15 днів без проведення вимірювань параметрів якості електроенергії в точці розподілу споживачеві; у строк 30 днів – з проведенням таких вимірювань.

4. Відновити електропостачання ОСР повинен упродовж 24 годин.

5. Видати технічні умови на приєднання разом iз проектом договору про приєднання з дня реєстрації заяви про приєднання:

- у строк 10 робочих днів для стандартного, а також для нестандартного – якщо не треба погодження технічних умов з оператором системи передачі,

- у строк 20 робочих днів – для нестандартного приєднання з необхідністю погодження техумов.

6. Подати робочу напругу для проведення випробувань електрообладнання замовника з дня отримання заяви замовника з повним пакетом документів:

- у строк 5 робочих днів, якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших користувачів,

- у строк 10 робочих днів, якщо таке відключення потрібне.

7. Підключення електроустановок замовника до електромережі з дня отримання заяви замовника:

- у строк 5 робочих днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання користувачів,

- 10 робочих днів, якщо потребує.

8. Видача паперового примірника підписаного договору про надання послуг з розподілу – у 3-денний термін з дня звернення споживача.

9. Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу – у строк 10 робочих днів з дати отримання звернення споживача;

10. Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за заявою споживача, у строк 5 робочих днів з дати надання споживачем документів, що підтверджують оплату ліцензіату послуги з відновлення електроживлення.

11. Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за ініціативи ОСР, з дати надання споживачем підтвердження усунення виявлених порушень, оплати заборгованостей за надані послуги та/або несанкціонований відбір електроенергії, а також відшкодування збитків: у міській місцевості – упродовж З робочих днів, у сільській – упродовж 5.

12. Відновлення електроживлення електроустановки споживача, відключеної за зверненням електропостачальника, з дати отримання від електропостачальника інформації про усунення причин відключення: у міській місцевості — у строк З робочі дні, у сільській – 5 робочих днів.

13. Перевірка лічильника – у строк 20 днів з дати отримання від споживача відповідної заяви.

14. Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня їх отримання – упродовж 30 днів. Якщо необхідна технічна експертиза чи перевірка засобу обліку – у строк 45 днів.

15. Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих недотриманням ОСР показників якості електропостачання – у строк 30 днів з дати отримання звернення.

16. Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електроенергії, передбачених договором про надання послуг – упродовж 5 робочих днів з дати отримання звернення.

За що відповідає постачальник електроенергії

Гарантовані стандарти якості надання послуг наступні.

1. Надання даних про споживання електричної енергії – упродовж 5 днів з дня отримання запиту споживача.

2. Розгляд звернень/скарг/претензій споживча з дня отримання – 30 днів. І 45 – якщо треба здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку.

3. Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату – у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення.

4. Сума компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості має бути врахована у кінцевому рахунку споживача упродовж 30 днів з дня отримання повідомлення від ОСР щодо виплати компенсації. За умови, що постачання електроенергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо плату за надання послуг з розподілу електроенергії забезпечує електропостачальник.

Як відбувається відшкодування

ОСР враховує суму компенсації у рахунку за надання послуг з розподілу електроенергії (якщо ці послуги сплачує споживач, згідно з договором) – не пізніше 45 днів з дня недотримання стандартів якості. А якщо порушені пункти 5 і 6 відповідальності ОСР – щодо видачі технічних умов на приєднання та подачі напруги, то компенсація враховується з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електроенергії.

Якщо порушено дотримання показників змінення напруги, то ОСР надає компенсацію щомісячно за кожен календарний місяць з дня отримання скарги споживача до дня усунення причини – у строк не більше 45 з дня завершення кожного календарного місяця.

Якщо ОСР не вкладається у визначені порядком строки усунення причин неякісного надання послуг – компенсація надається ОСР у строк не більше 45 з дня недотримання гарантованого стандарту та з періодичністю в 90 календарних днів, і до дня усунення причини недотримання показників.

Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих якостей стандартів надання послуг шляхом урахування суми компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію – не довше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якостей надання послуг.

При цьому ОСР/електропостачальник самостійно визначає факт недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання, визначає споживачів, яким має надати компенсацію, і надає її без додаткового звернення зі сторони споживача. Тобто, маєте проблему – звертаєтесь зі скаргою. Якщо дійсно мало місце надання неякісної послуги – отримаєте компенсацію. Писати заяву на отримання компенсації не треба.

Якщо ж електропостачальник або ОСР не надають передбачену компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання – споживач має право самостійно звернутися до електропостачальника або ОСР iз заявою за формою, наведеною в додатку З до цього Порядку. У paзi необгрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та територіальних органів.

Скільки й за що компенсуватимуть – вказано у додатках порядку.

Якщо сума компенсації перевищує суму рахунку за надання послуг – ОСР та електропостачальник ураховують її у розрахунках майбутніх платежів.

Якщо споживач має заборгованість – компенсацію зможуть зарахувати в рахунок зменшення заборгованості.

Якщо ОСР порушує строки виплати компенсації – її сума подвоюється.

Надання компенсацій також не позбавляє споживача права вимагати від ОСР або електропостачальника відшкодування збитків, завданих через недотримання ними показників якості електропостачання.

В яких випадках відшкодування не передбачене

Компенсації не буде, якщо причина неналежної якості послуг з електропостачання наступна:

- форс-мажорні обставини;

- планована перерва у електропостачанні з попереднім сповіщенням споживачів;

- письмова відмова споживача від отримання компенсації;

- якщо затримка в електропостачанні сталася з вини споживача або третіх осіб, і це було доведено.

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