19:36
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать

      59 Читати новину українською
      Что стоит знать о качестве предоставления услуг по электроснабжению
      Что стоит знать о качестве предоставления услуг по электроснабжению / vlasno.info

      Вместе с реформированием системы электроснабжения в Украине новым законодательством предусмотрена ответственность поставщиков услуг по распределению и поставке электроэнергии за ненадлежащее качество этих услуг. Кто и за что отвечает и как получить эту компенсацию – разбирался 24 канал.

      Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, прописала Порядок, по которому потребитель может рассчитывать на защиту своих интересов в случае нарушений качественного оказания услуг по электроснабжению.

      Контролировать стандарты самостоятельно для потребителя достаточно сложно – необходимо иметь соответствующие измерительные спецприборы и уметь ими пользоваться. Но несоответствующую работу электросети видно и невооруженным глазом – когда очень тускло светят лампочки или когда, например, выходят из строя электроприборы. Потребитель имеет право обратиться с соответствующим заявлением к своему ОСР (оператору системы распределения – 24) или электропоставщика и сообщить ему о несоответствии стандартам. Также отныне предусмотрена ответственность за несвоевременное подключение к электросетям.

      Согласно постановлению НКРЭ ответственная организация должна среагировать и в случае, если действительно предоставлены некачественные услуги потребителю, – компенсировать эти расходы.

      Напомним, с 2019 года в соответствии с законом об электрической энергии монопольные облэнерго разделились на операторов системы распределения и поставщиков электроэнергии.

      Читайте также: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019

      За что отвечает ОСР

      1. Оператор системы распределения должен придерживаться показателей изменения напряжения, установленных Кодексом систем распределения.

      2. Устранить причины несоблюдения показателей качества электрической энергии по результатам рассмотрения жалобы потребителя со следующего дня после такого обращения – если известны причины сбоя; в срок 30 дней – если устранение возможно оперативными действиями персонала ОСР; в срок 180 дней – если необходимы строительные работы или замена элементов сети.

      3. Оператор должен рассмотреть жалобу потребителя относительно ненадлежащего качества электроэнергии: в срок 15 дней без проведения измерений параметров качества электроэнергии в точке распределения потребителю; в срок 30 дней –с проведением таких измерений.

      4. Восстановить электроснабжение ОСР должен в течение 24 часов.

      5. Выдать технические условия на присоединение вместе с проектом договора о присоединении со дня регистрации заявления о присоединении:

      – в срок 10 рабочих дней для стандартного, а также для нестандартного – если не надо согласования технических условий с оператором системы передачи;

      – в срок 20 рабочих дней – для нестандартного присоединения с необходимостью согласования техусловий.

      6. Подать рабочее напряжение для проведения испытаний электрооборудования заказчика со дня получения заявления заказчика с полным пакетом документов:

      – в срок 5 рабочих дней, если подача напряжения не требует прекращения электроснабжения других пользователей;

      – в срок 10 рабочих дней, если такое отключение нужно.

      7. Подключение электроустановок заказчика к электросети со дня получения заявления заказчика:

      – в срок 5 рабочих дней, если подключение не требует прекращения электроснабжения пользователей,

      – 10 рабочих дней, если требует.

      8. Выдача бумажного экземпляра подписанного договора о предоставлении услуг по распределению – в 3-дневный срок со дня обращения потребителя.

      9. Выдача подписанного ОСР паспорта точки распределения – в срок 10 рабочих дней с даты получения обращения потребителя;

      10. Восстановление электропитания электроустановки потребителя, которая была отключена по заявлению потребителя, в срок 5 рабочих дней с даты предоставления потребителем документов, подтверждающих оплату лицензиату услуги по восстановлению электропитания.

      11. Восстановление электропитания электроустановки потребителя, которая была отключена по инициативе ОСР, с даты предоставления потребителем подтверждения устранения выявленных нарушений, оплаты задолженностей за предоставленные услуги и/или несанкционированный отбор электроэнергии, а также возмещение убытков: в городской местности – в течение 3 рабочих дней, в сельской – на протяжении 5.

      12. Восстановление электропитания электроустановки потребителя, отключенной по обращению электропоставщика, с даты получения от электропоставщика информации об устранении причин отключения: в городской местности – в срок 3 рабочих дня, в сельской – 5 рабочих дней.

      13. Проверка счетчика – в срок 20 дней с даты получения от потребителя соответствующего заявления.

      14. Рассмотрение обращений/жалоб/претензий потребителей со дня их получения – в течение 30 дней. Если необходима техническая экспертиза или проверка средства учета – в срок 45 дней.

      15. Рассмотрение обращений потребителей по возмещению убытков, причиненных несоблюдением ОСР показателей качества электроснабжения – в срок 30 дней с даты получения обращения.

      16. Рассмотрение обращений потребителей по проверке правильности счета за услуги по распределению электроэнергии, предусмотренных договором о предоставлении услуг – в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения.

      За что отвечает поставщик электроэнергии

      Гарантированные стандарты качества предоставления услуг следующие.

      1. Предоставление данных о потреблении электрической энергии – в течение 5 дней со дня получения запроса потребителя.

      2. Рассмотрение обращений/жалоб/претензий потребителя со дня получения – 30 дней. И 45 – если надо осуществить техническую проверку или провести экспертизу средства учета.

      3. Рассмотрение обращений потребителей по проверке правильности счета на оплату – в срок 5 рабочих дней с даты получения обращения.

      4. Сумма компенсации за несоблюдение гарантированных стандартов качества должна быть учтена в конечном счете потребителя в течение 30 дней со дня получения уведомления от ОСР по выплате компенсации. При условии, что поставки электроэнергии потребителю осуществляется поставщиком универсальных услуг или если плату за предоставление услуг по распределению электроэнергии обеспечивает електропоставщик.

      Как происходит возмещение

      ОСР учитывает сумму компенсации в счете за предоставление услуг по распределению электроэнергии (если эти услуги оплачивает потребитель, согласно договору) – не позднее 45 дней со дня несоблюдения стандартов качества. А если нарушены пункты 5 и 6 ответственности ОСР – о выдаче технических условий на присоединение и подачи напряжения, то компенсация учитывается со дня заключения договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электроэнергии.

      Если нарушено соблюдение показателей изменения напряжения, то ОСР предоставляет компенсацию ежемесячно за каждый календарный месяц со дня получения жалобы потребителя до дня устранения причины – в срок не более 45 со дня завершения каждого календарного месяца.

      Если ОСР не укладывается в определенные порядком сроки устранения причин некачественного предоставления услуг – компенсация предоставляется ОСР в срок не более 45 со дня несоблюдение гарантированного стандарта и с периодичностью в 90 календарных дней, до дня устранения причины несоблюдения показателей.

      Електропоставщик предоставляет потребителю компенсацию за несоблюдение гарантированных стандартов предоставления услуг путем учета суммы компенсации в счете за потребленную электрическую энергию – не более 45 дней со дня несоблюдение гарантированного стандарта качества предоставления услуг.

      При этом ОСР/електропостовщик самостоятельно определяет факт несоблюдения гарантированных стандартов качества электроснабжения, определяет потребителей, которым должен предоставить компенсацию, и предоставляет ее без дополнительного обращения со стороны потребителя. То есть,если есть проблема – обращаетесь с жалобой. Если действительно имело место предоставление некачественной услуги – получите компенсацию. Писать заявление на получение компенсации не надо.

      Если же електропостовщик или ОСР не предоставляют предусмотренную компенсацию за несоблюдение гарантированных стандартов качества электроснабжения – потребитель имеет право самостоятельно обратиться к электропоставщику или ОСР с заявлением по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку. В случае необоснованного отказа в предоставлении компенсации или оставления заявления без рассмотрения потребитель имеет право обратиться в НКРЭКУ и территориальным органам.

      Сколько и за что будут компенсировать – указано в приложениях порядка.

       

       

      Суммы компенсаций за некачественные услуги по елетроснабжению from Janina Afey Tkachuk

      Если сумма компенсации превышает сумму счета за предоставление услуг – ОСР и електропоставщик учитывают ее в расчетах будущих платежей.

      Если потребитель имеет задолженность – компенсацию смогут зачесть в счет уменьшения задолженности.

      Если ОСР нарушает сроки выплаты компенсации – ее сумма удваивается.

      Предоставление компенсаций также не лишает потребителя права требовать от ОСР или электропоставщика возмещения убытков, причиненных из-за несоблюдения ими показателей качества электроснабжения.

      В каких случаях возмещение не предусмотрено

      Компенсации не будет, если причина ненадлежащего качества услуг по электроснабжению следующая:

      – форс-мажорные обстоятельства;
      – планируемый перерыв в электроснабжении с предварительным уведомлением потребителей;
      – письменный отказ потребителя от получения компенсации;
      – если задержка в электроснабжении произошла по вине потребителя или третьих лиц, и это было доказано.

      Читайте также: Субсидия для съемной квартиры: пошаговая инструкция, как ее оформить

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Статьи Электроэнергия Коммунальные услуги Реформы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сегодня , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1266
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 19:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 59
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сегодня , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 93
      Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      сегодня , 17:30 Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      Сергій Лещенко 257
      Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      сегодня , 17:00 Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      Артем Овдієнко 1363
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Мастер: Классическая скрипка состоит из 80 частей
       18 июня 2011 , 12:45
      Силы АТО открыли огонь на поражение из-за новых обстрелов боевиков
       11 ноября 2015 , 08:16
      Названы самые популярные автомобильные марки сентября в Украине
       2 октября 2018 , 10:40
      В столице автомобили массово ездят по тротуарам видео
       15 ноября 2018 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук