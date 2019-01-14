Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать

Вместе с реформированием системы электроснабжения в Украине новым законодательством предусмотрена ответственность поставщиков услуг по распределению и поставке электроэнергии за ненадлежащее качество этих услуг. Кто и за что отвечает и как получить эту компенсацию – разбирался 24 канал.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, прописала Порядок, по которому потребитель может рассчитывать на защиту своих интересов в случае нарушений качественного оказания услуг по электроснабжению.

Контролировать стандарты самостоятельно для потребителя достаточно сложно – необходимо иметь соответствующие измерительные спецприборы и уметь ими пользоваться. Но несоответствующую работу электросети видно и невооруженным глазом – когда очень тускло светят лампочки или когда, например, выходят из строя электроприборы. Потребитель имеет право обратиться с соответствующим заявлением к своему ОСР (оператору системы распределения – 24) или электропоставщика и сообщить ему о несоответствии стандартам. Также отныне предусмотрена ответственность за несвоевременное подключение к электросетям.

Согласно постановлению НКРЭ ответственная организация должна среагировать и в случае, если действительно предоставлены некачественные услуги потребителю, – компенсировать эти расходы.

Напомним, с 2019 года в соответствии с законом об электрической энергии монопольные облэнерго разделились на операторов системы распределения и поставщиков электроэнергии.

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За что отвечает ОСР

1. Оператор системы распределения должен придерживаться показателей изменения напряжения, установленных Кодексом систем распределения.

2. Устранить причины несоблюдения показателей качества электрической энергии по результатам рассмотрения жалобы потребителя со следующего дня после такого обращения – если известны причины сбоя; в срок 30 дней – если устранение возможно оперативными действиями персонала ОСР; в срок 180 дней – если необходимы строительные работы или замена элементов сети.

3. Оператор должен рассмотреть жалобу потребителя относительно ненадлежащего качества электроэнергии: в срок 15 дней без проведения измерений параметров качества электроэнергии в точке распределения потребителю; в срок 30 дней –с проведением таких измерений.

4. Восстановить электроснабжение ОСР должен в течение 24 часов.

5. Выдать технические условия на присоединение вместе с проектом договора о присоединении со дня регистрации заявления о присоединении:

– в срок 10 рабочих дней для стандартного, а также для нестандартного – если не надо согласования технических условий с оператором системы передачи;

– в срок 20 рабочих дней – для нестандартного присоединения с необходимостью согласования техусловий.

6. Подать рабочее напряжение для проведения испытаний электрооборудования заказчика со дня получения заявления заказчика с полным пакетом документов:

– в срок 5 рабочих дней, если подача напряжения не требует прекращения электроснабжения других пользователей;

– в срок 10 рабочих дней, если такое отключение нужно.

7. Подключение электроустановок заказчика к электросети со дня получения заявления заказчика:

– в срок 5 рабочих дней, если подключение не требует прекращения электроснабжения пользователей,

– 10 рабочих дней, если требует.

8. Выдача бумажного экземпляра подписанного договора о предоставлении услуг по распределению – в 3-дневный срок со дня обращения потребителя.

9. Выдача подписанного ОСР паспорта точки распределения – в срок 10 рабочих дней с даты получения обращения потребителя;

10. Восстановление электропитания электроустановки потребителя, которая была отключена по заявлению потребителя, в срок 5 рабочих дней с даты предоставления потребителем документов, подтверждающих оплату лицензиату услуги по восстановлению электропитания.

11. Восстановление электропитания электроустановки потребителя, которая была отключена по инициативе ОСР, с даты предоставления потребителем подтверждения устранения выявленных нарушений, оплаты задолженностей за предоставленные услуги и/или несанкционированный отбор электроэнергии, а также возмещение убытков: в городской местности – в течение 3 рабочих дней, в сельской – на протяжении 5.

12. Восстановление электропитания электроустановки потребителя, отключенной по обращению электропоставщика, с даты получения от электропоставщика информации об устранении причин отключения: в городской местности – в срок 3 рабочих дня, в сельской – 5 рабочих дней.

13. Проверка счетчика – в срок 20 дней с даты получения от потребителя соответствующего заявления.

14. Рассмотрение обращений/жалоб/претензий потребителей со дня их получения – в течение 30 дней. Если необходима техническая экспертиза или проверка средства учета – в срок 45 дней.

15. Рассмотрение обращений потребителей по возмещению убытков, причиненных несоблюдением ОСР показателей качества электроснабжения – в срок 30 дней с даты получения обращения.

16. Рассмотрение обращений потребителей по проверке правильности счета за услуги по распределению электроэнергии, предусмотренных договором о предоставлении услуг – в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения.

За что отвечает поставщик электроэнергии

Гарантированные стандарты качества предоставления услуг следующие.

1. Предоставление данных о потреблении электрической энергии – в течение 5 дней со дня получения запроса потребителя.

2. Рассмотрение обращений/жалоб/претензий потребителя со дня получения – 30 дней. И 45 – если надо осуществить техническую проверку или провести экспертизу средства учета.

3. Рассмотрение обращений потребителей по проверке правильности счета на оплату – в срок 5 рабочих дней с даты получения обращения.

4. Сумма компенсации за несоблюдение гарантированных стандартов качества должна быть учтена в конечном счете потребителя в течение 30 дней со дня получения уведомления от ОСР по выплате компенсации. При условии, что поставки электроэнергии потребителю осуществляется поставщиком универсальных услуг или если плату за предоставление услуг по распределению электроэнергии обеспечивает електропоставщик.

Как происходит возмещение

ОСР учитывает сумму компенсации в счете за предоставление услуг по распределению электроэнергии (если эти услуги оплачивает потребитель, согласно договору) – не позднее 45 дней со дня несоблюдения стандартов качества. А если нарушены пункты 5 и 6 ответственности ОСР – о выдаче технических условий на присоединение и подачи напряжения, то компенсация учитывается со дня заключения договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электроэнергии.

Если нарушено соблюдение показателей изменения напряжения, то ОСР предоставляет компенсацию ежемесячно за каждый календарный месяц со дня получения жалобы потребителя до дня устранения причины – в срок не более 45 со дня завершения каждого календарного месяца.

Если ОСР не укладывается в определенные порядком сроки устранения причин некачественного предоставления услуг – компенсация предоставляется ОСР в срок не более 45 со дня несоблюдение гарантированного стандарта и с периодичностью в 90 календарных дней, до дня устранения причины несоблюдения показателей.

Електропоставщик предоставляет потребителю компенсацию за несоблюдение гарантированных стандартов предоставления услуг путем учета суммы компенсации в счете за потребленную электрическую энергию – не более 45 дней со дня несоблюдение гарантированного стандарта качества предоставления услуг.

При этом ОСР/електропостовщик самостоятельно определяет факт несоблюдения гарантированных стандартов качества электроснабжения, определяет потребителей, которым должен предоставить компенсацию, и предоставляет ее без дополнительного обращения со стороны потребителя. То есть,если есть проблема – обращаетесь с жалобой. Если действительно имело место предоставление некачественной услуги – получите компенсацию. Писать заявление на получение компенсации не надо.

Если же електропостовщик или ОСР не предоставляют предусмотренную компенсацию за несоблюдение гарантированных стандартов качества электроснабжения – потребитель имеет право самостоятельно обратиться к электропоставщику или ОСР с заявлением по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку. В случае необоснованного отказа в предоставлении компенсации или оставления заявления без рассмотрения потребитель имеет право обратиться в НКРЭКУ и территориальным органам.

Сколько и за что будут компенсировать – указано в приложениях порядка.

Суммы компенсаций за некачественные услуги по елетроснабжению from Janina Afey Tkachuk



Если сумма компенсации превышает сумму счета за предоставление услуг – ОСР и електропоставщик учитывают ее в расчетах будущих платежей. Если потребитель имеет задолженность – компенсацию смогут зачесть в счет уменьшения задолженности. Если ОСР нарушает сроки выплаты компенсации – ее сумма удваивается. Предоставление компенсаций также не лишает потребителя права требовать от ОСР или электропоставщика возмещения убытков, причиненных из-за несоблюдения ими показателей качества электроснабжения. В каких случаях возмещение не предусмотрено Компенсации не будет, если причина ненадлежащего качества услуг по электроснабжению следующая:

– форс-мажорные обстоятельства;

– планируемый перерыв в электроснабжении с предварительным уведомлением потребителей;

– письменный отказ потребителя от получения компенсации;

– если задержка в электроснабжении произошла по вине потребителя или третьих лиц, и это было доказано.

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