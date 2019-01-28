Смарт-лічильники: як економити на електроспоживанні

Разом з реформуванням ринку електроенергії в Україні активно впроваджується економія та ефективне використання цього ресурсу. "Розумні лічильники" можуть гарно цьому сприяти. І їх активно встановлюють користувачі по всій країні. За такими приладами майбутнє, вважають експерти. А в чому переваги смарт-обліку електроенергії – з'ясовував 24 канал.

За останній рік лише ДТЕК встановили своїм користувачам 420 тисяч приладів. У Києві всього таких лічильників вже встановлено понад 150 тисяч. В основному це лічильники побутового сектору. Але достатньо багато таких систем встановлено і у юридичних споживачів та для технічного обліку.

У Києві лише побутових споживачів близько 1,3 мільйона. Тому експерти вважають, що ми тільки на початку шляху, і за смарт-лічильниками – майбутнє.

Але що таке "розумні лічильники", навіщо та як їх використовувати – 24 каналу допоміг розібратися начальник цеху централізованого обліку ДТЕК Київські електромережі Руслан Помаз.

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Що таке смарт-лічильники, їхня відмінність і перевага?

Смарт-лічильники виготовлені з електронних компонентів та не мають механічних рухомих частин. Основна відмінність від звичайних (індукційних та електронно-механічних) – у більшій функціональності. Смарт-лічильники, окрім власне рахування спожитої електроенергії, мають ще низку інших корисних функцій:

- облік електричної енергії по зонах доби;

- об’єднання їх в систему;

- вимірювання параметрів мережі (напруга тощо);

- захист від критичних коливань напруги;

- передача інформації енергокомпаніям про аварійні ситуації в мережі;

- виведення на екран інформації про заборгованість та багато іншого.

Уся зібрана інформація тривалий час зберігається в пам'яті лічильника і може бути зчитана для подальшої обробки чи аналізу. Зчитування інформації також може бути як локальним (необхідно підключитися до відповідного порту лічильника), так і дистанційним, в автоматичному режимі.

Яка користь від розумного лічильника для споживача?

Споживачам смарт-лічильники надають можливість економити гроші без зміни енергоспоживання за рахунок переходу на зонний облік. При наявності "розумного лічильника" з 23:00 до 7:00 електроенергія дешевша на 50%, тож якщо вмикати потужні електроприлади в цей час, наприклад, бойлер або електродуховку, можна відчутно зменшити рахунок.

Також регулярне дистанційне зчитування показників лічильників забезпечує формування квитанцій з фактичними даними щодо кількості спожитої електроенергії. Тобто лічильник сам передає в енергокомпанію об’єм спожитої електроенергії, і рахунок виставляється саме за нього. Це дуже зручно для тих споживачів, які регулярно забувають передати показники з 1-го по 5-те число – їм достатньо, отримавши квитанцію, звірити вказані в ній показники з лічильником.

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Чи здатен смарт-лічильник "накрутити" зайве?

Як і будь-який інший пристрій, смарт-лічильники іноді виходять з ладу. Однак при цьому у них не відбувається додаткового "накручування" електроенергії, лічильник просто зупиняється (тухне табло). Порівняно зі старими індукційними (дисковими) лічильниками відсоток пошкоджених смарт-лічильників навіть менший через відсутність рухомих частин (а отже – не може заклинити механізм). А от для індукційних електролічильників поширеним є їх "самохід", тобто диск лічильника продовжує обертатися, навіть коли всі електроприлади вимкнені. У смарт-лічильників таких проблем немає.

Але навіть коли лічильник вимкнувся, в більшості випадків є можливість отримати інформацію з його енергонезалежної пам’яті. А це дозволяє встановити точні показники і дату виходу з ладу лічильника та виконати донарахування по середньому лише за період, в який лічильник не працював.

Чи дорожчий смарт-лічильник за звичайний?

Так, дорожчий. Але його вартість не є захмарною, він по кишені для більшості українських споживачів. Для порівняння: звичайний електролічильник вартує від 400 гривень, "розумний" – від 2 000.

Практика показує, що найбільш вигідно ставити смарт-лічильник у комплексі з іншими сучасними технологіями: "розумною розеткою" з таймером вимкнення та LED-лампами для освітлювальних приладів.

Чи користуються смарт-лічильниками в Європі?

Так, їх з успіхом застосовують в європейських країнах. Більше того – цей напрямок постійно розвивається. Тому ми маємо чудову можливість перейняти у них всі найкращі досягнення та з найменшими зусиллями перейти на облік електроенергії за допомогою смарт-лічильників, об'єднаних в системи.

В Європі активно розвиваються так звані "розумні мережі", коли всі процеси максимально автоматизовані. Це допомагає енергокомпаніям надавати якісне енергопостачання: уникати помилок при розрахунках, швидше реагувати на пошкодження та інше. Смарт-лічильники – це важлива частина таких мереж, що напряму зв'язує енергокомпанію та споживача.

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