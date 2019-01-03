В Україні набирають популярності "зелені" електростанції

У минулому році в Україні встановили втричі більше "зелених" електростанцій загальною потужністю 813 мегават, аніж у 2017-му. Найбільше ввели в експлуатацію нових сонячних електростанцій загальною потужністю 646 мегаватів.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

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Загалом, на сьогодні в країні працює 2240 МВт потужностей, які генерують "чисту" електроенергію, що у 1,5 раза більше, ніж на кінець 2017 року (приблизно 1500 МВт),

— повідомляють в уряді.

Також за 2018 рік вдалося встановити нові вітряки на 68 мегаватів, біоелектростанції на 13 мегаватів та гідроелектростанції на 4 мегавати. До того ж, українські родини почали активно встановлювати на дахах своїх будинків сонячні панелі загальною потужністю 70 мегаватів.

У Кабміні також зазначили, що впродовж 2018 року у "зелені" електростанції інвестували приблизно 730 мільйонів євро.