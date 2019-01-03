В Украине набирают популярность "зеленые" электростанции

В прошлом году в Украине установили втрое больше "зеленых" электростанций общей мощностью 813 мегаватт, чем в 2017-м. Больше всего ввели в эксплуатацию новых солнечных электростанций общей мощностью 646 мегаватт.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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В общем, на сегодня в стране работают 2240 МВт мощностей, которые генерируют "чистую" электроэнергию, что в 1,5 раза больше, чем на конец 2017 года (примерно 1500 МВт),

— сообщают в правительстве.

Также за 2018 год удалось установить новые ветряки на 68 мегаватов, биоэлектростанции на 13 мегаватов и гидроэлектростанции на 4 мегаватта. К тому же, украинские семьи начали активно устанавливать на крышах своих домов солнечные панели общей мощностью 70 мегаватт.

В Кабмине также отметили, что в течение 2018 года в "зеленые" электростанции инвестировали примерно 730 миллионов евро.