18:55
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Зарплата мені не цікава, але звільнятись не збираюсь, – голова "Нафтогазу" Коболєв

      733 Читать новость на русском
      Андрій Коболєв
      Андрій Коболєв / politeka.net

      Чинний голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прокоментував завершення його контракту з компанією. Він не має має наміру залишати свою керівну посаду, заявивши, що контракт суперечить українському законодавству.

      Також Коболєв говорить, що не має фінансового інтересу, тобто не претендує на зарплату, а посада йому потрібна "для досягнення мети", передає кореспондентка 24 каналу. 

      Читайте також: У "Нафтогазі" анонсували новий позов проти "Газпрому"

      "Остання зарплата перерахована трьом фондам. Дискусія з грошима мені не цікава. Я точно не збираюся звільнятися. Мені ця посада потрібна для досягнення мети", – прокоментував Коболєв. 

      Стосовно мети, то голова "Нафтогазу" має на увазі судовий процес з "Газпромом" і своє бажання довести справу до кінця, перебуваючи на чинній посаді. 

      Чому Коболєв говорить про звільнення? 22 березня спливає термін перебування Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК "Нафтогаз". 6 березня голова Кабміну Володимир Гройсман заявив, що незабаром уряд оголосить конкурс на цю посаду. Після публікації оголошення про конкурс заяви від кандидатів прийматимуть протягом 30 днів. 

      Реакція Коболєва. Чи буде брати участь у конкурсі, не коментує. За його словами, чекає на відповідь юристів, щоб дізнатися, чи взагалі мають право проводити конкурс.


      Для пояснення чуток щодо його звільнення Андрій Коболєв скликав прес-конфренцію // 24 канал

      blog_ava
      Сукня в трендову клітинку: королева Летиція зачарувала стильним образом
      сьогодні
      3641
      Теги: Новини України Нафтогаз
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      сьогодні , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 108
      Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку Росії на Донбасі та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 894
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 1280
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 1047
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 1713
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук