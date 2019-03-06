Зарплата мені не цікава, але звільнятись не збираюсь, – голова "Нафтогазу" Коболєв

Чинний голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прокоментував завершення його контракту з компанією. Він не має має наміру залишати свою керівну посаду, заявивши, що контракт суперечить українському законодавству.

Також Коболєв говорить, що не має фінансового інтересу, тобто не претендує на зарплату, а посада йому потрібна "для досягнення мети", передає кореспондентка 24 каналу.

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"Остання зарплата перерахована трьом фондам. Дискусія з грошима мені не цікава. Я точно не збираюся звільнятися. Мені ця посада потрібна для досягнення мети", – прокоментував Коболєв.

Стосовно мети, то голова "Нафтогазу" має на увазі судовий процес з "Газпромом" і своє бажання довести справу до кінця, перебуваючи на чинній посаді.

Чому Коболєв говорить про звільнення? 22 березня спливає термін перебування Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК "Нафтогаз". 6 березня голова Кабміну Володимир Гройсман заявив, що незабаром уряд оголосить конкурс на цю посаду. Після публікації оголошення про конкурс заяви від кандидатів прийматимуть протягом 30 днів.

Реакція Коболєва. Чи буде брати участь у конкурсі, не коментує. За його словами, чекає на відповідь юристів, щоб дізнатися, чи взагалі мають право проводити конкурс.



Для пояснення чуток щодо його звільнення Андрій Коболєв скликав прес-конфренцію // 24 канал