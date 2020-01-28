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      Зеленский вывел директора "Нафтогаза" Витренко из наблюдательного совета Укроборонпрома

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      Зеленский вывел Витренко с наблюдательного совета Укроборонпрома / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский отдельным указом вывел из состава наблюдательного совета Укроборонпрома исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Витренко говорит, что попросил об этом сам.

      Соответствующий указ 23/2020 датирован 25 января 2020 и опубликован на сайте главы государства. 

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      Наблюдательный совет Государственного концерна "Укроборонпром" был сформирован указом президента 7 октября 2019 под номером 734. Соответственно, новый указ внес изменения в предыдущий, изымая из перечня членов совета Юрия Витренко – исполнительного директора другой государственной компании, "Нафтогаз Украины". 

      Юрий Витренко написал в фейсбуке, что сам просил о прекращении полномочий еще 15 января. 

      Это связано прежде всего с моими собственными планами на будущее – что я могу и что я хочу делать на том качественном уровне, которого я сам от себя требую,
      – пояснил Витренко.

      Заметим, что фамилию Витренко называли среди наиболее реальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, когда новоизбранный президент Зеленский искал подходящего человека, способного возглавить правительство. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Укроборонпром Нафтогаз Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Юрий Витренко
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