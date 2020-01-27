Обороноздатність України постраждає: Росія вимагає виплатити їй 2,5 мільйона доларів

Попри війну на Донбасі, українські суди змушують вітчизняний оборонний завод "Артем" виплатити росіянам 2,5 мільйона доларів. За те, що "Артем" припинив постачати свої товари російській компанії. Це може закінчитися зупинкою українського заводу, що виробляє снаряди, однак у суддів є власні аргументи. Більше про обурливу справу – читайте далі.

Ще до анексії Криму та окупації Донбасу українська державна компанія "Артем" тісно співпрацювала з російською "Авіа-ФЕД-Сервіс". Підрозділ Укроборонпрому постачав вироби, які можна використовувати і у цивільних, і у військових цілях.

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У 2014 році у зв'язку з агресією Росії Україна запровадила обмеження. Під санкції потрапила і російська компанія "Авіа-ФЕД-Сервіс". України заборонили постачати їй будь-що. Росіяни подали позов до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Росії.

Росія вимагала аби українці повернули аванс і відсотки за затримку. Разом – це майже 2,5 мільйона доларів.

Зрештою російська сторона перемогла. Українська Феміда спершу раз за разом відмовляла, адже діє режим санкцій, втім, восени 2018 року Верховний Суд постановив переглянути справу.



Верховний Суд постановив переглянути справу

Розгляд справи почали спочатку і ухвалили рішення на користь російської компанії. Наново слухає справу і Верховний Суд, де вже український завод "Артем" намагається оскаржити рішення суддів. Про санкційні списки навіть не згадують.

На жаль, виконання цього рішення і сплата коштів особі, яка здійснює підривну діяльність, порушує порядок України. Це те саме, що зараз дати гроші Бен Ладену або ІДІЛ,

– наголосив представник "Артем" Всеволод Волков.

А от представник російської компанії вимагає розгляду питання на рівні міжнародного публічного права. Представник "Авіа-ФЕД-сервіс" Василь Білоус заявив, що отриманий аванс потрібно повернути, адже Україна виконує взяте на себе міжнародне зобов'язання. Натомість в Укроборонпромі зазначили, що аванс відробили, але поставити продукцію вже не мали права.

Якщо нас змусять виплатити 2,5 мільйона доларів, завод просто зупиниться. Це означає, що ми не зможемо виконати контракти на виготовлення снарядів 152 міліметрів, корпусів, ракетобудування,

– додав заступник гендиректора концерну Укроборонпром Мустафа Найєм.

Зупиниться і низка експортних контрактів, а це мільйонні збитки. Але головне – обороноздатність держави постраждає. Після вибухів на складах з боєприпасами в армії й без того дефіцит снарядів, і якщо "Артем" стане – це може обернутись катастрофою.



Вибухи на складах Міноборони

Розв'язати проблему можна лише на рівні парламенту. До прикладу, ухвалити закон, який заборонить будь-які виплати на користь російської оборонки навіть за рішенням суду.

Дивіться деталі обурливої справи у відео 24 каналу: