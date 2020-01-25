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      Путін вирішив перевірити вирок активісту, який захищав українських моряків

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      Путін доручив перевірити вирок активісту, який захищав українських моряків / Фейсбук Костянтина Котова

      Володимир Путін доручив організувати перевірку кримінального переслідування російського громадського активіста Костянтина Котова. Його засудили до 4 років колонії після участі в мітингах, не погоджених із владою.

      Російський президент вирішив перевірити законність і обґрунтованість обвинувального вироку, про це повідомляє пресслужба Кремля.

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      Це завдання з’явилося переліку доручень Путіна за підсумками пресконференції, що відбулася 19 грудня 2019 року. Відповідальним за виконання доручення призначений генпрокурор РФ Ігор Краснов, якому належить доповісти про виконання до 31 березня 2020 року.

      Під час своєї пресконференції Путін дав обіцянку вивчити обставини справи Котова на прохання журналістів.

      Хто такий Костянтин Котов?

      • 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій. З березня по серпень минулого року неодноразово мав інциденти із російськими правоохоронцями.
      • Зокрема, його затримували на акціях на підтримку опозиційних кандидатів в депутати Мосміськдуми.
      • Зокрема, його затримали 10 серпня нібито за те, що він брав участь у неузгодженій ході, тримав у руках плакат і скандував гасла.
      • Котова 5 вересня засудили до чотирьох років позбавлення волі. Окрім того, Котов допомагав затриманим біля Керченської протоки українським морякам і вимагав обміну ув'язненими між Росією та Україною.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Протести в Москві Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
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