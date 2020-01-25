Путін вирішив перевірити вирок активісту, який захищав українських моряків

Володимир Путін доручив організувати перевірку кримінального переслідування російського громадського активіста Костянтина Котова. Його засудили до 4 років колонії після участі в мітингах, не погоджених із владою.

Російський президент вирішив перевірити законність і обґрунтованість обвинувального вироку, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Дивіться також: У Москві протестують через зміни Путіна до конституції – фото та відео

Це завдання з’явилося переліку доручень Путіна за підсумками пресконференції, що відбулася 19 грудня 2019 року. Відповідальним за виконання доручення призначений генпрокурор РФ Ігор Краснов, якому належить доповісти про виконання до 31 березня 2020 року.

Під час своєї пресконференції Путін дав обіцянку вивчити обставини справи Котова на прохання журналістів.

Хто такий Костянтин Котов?