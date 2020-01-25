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      Путин решил проверить приговор активисту, который защищал украинских моряков

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      Путин поручил проверить приговор активисту, который защищал украинских моряков / Фейсбук Костянтина Котова

      Владимир Путин поручил организовать проверку уголовного преследования российского общественного активиста Константина Котова. Его приговорили к 4 годам колонии после участия в митингах, не согласованных с властями.

      Российский президент решил проверить законность и обоснованность обвинительного приговора, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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      Это поручение появилось в перечне поручений Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Ответственным за выполнение поручения назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов, который должен доложить о выполнении до 31 марта 2020 года.

      Во время своей пресс-конференции Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова по просьбе журналистов.

      Кто такой Константин Котов?

      • 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года неоднократно имел инциденты с российскими правоохранителями.
      • В частности, его задерживали на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
      • В частности, был задержан 10 августа якобы за то, что он "принимал участие в несогласованной ходе, держал в руках плакат и скандировал лозунги".
      • Котова 5 сентября приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, Котов помогал задержанным возле Керченского пролива украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты в Москве Владимир Путин Украина – Россия Новости России
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