Путин решил проверить приговор активисту, который защищал украинских моряков

Владимир Путин поручил организовать проверку уголовного преследования российского общественного активиста Константина Котова. Его приговорили к 4 годам колонии после участия в митингах, не согласованных с властями.

Российский президент решил проверить законность и обоснованность обвинительного приговора, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Смотрите также: В Москве протестуют из-за изменений Путина в Конституцию: фото и видео

Это поручение появилось в перечне поручений Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Ответственным за выполнение поручения назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов, который должен доложить о выполнении до 31 марта 2020 года.

Во время своей пресс-конференции Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова по просьбе журналистов.

Кто такой Константин Котов?