Путин решил проверить приговор активисту, который защищал украинских моряков
Владимир Путин поручил организовать проверку уголовного преследования российского общественного активиста Константина Котова. Его приговорили к 4 годам колонии после участия в митингах, не согласованных с властями.
Российский президент решил проверить законность и обоснованность обвинительного приговора, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Это поручение появилось в перечне поручений Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Ответственным за выполнение поручения назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов, который должен доложить о выполнении до 31 марта 2020 года.
Во время своей пресс-конференции Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова по просьбе журналистов.
Кто такой Константин Котов?
- 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года неоднократно имел инциденты с российскими правоохранителями.
- В частности, его задерживали на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
- В частности, был задержан 10 августа якобы за то, что он "принимал участие в несогласованной ходе, держал в руках плакат и скандировал лозунги".
- Котова 5 сентября приговорили к четырем годам лишения свободы. Кроме того, Котов помогал задержанным возле Керченского пролива украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной.