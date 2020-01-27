Обороноспособность Украины пострадает: Россия требует выплатить ей 2,5 миллиона долларов

Несмотря на войну на Донбассе, украинские суды заставляют отечественный оборонный завод "Артем" выплатить россиянам 2,5 миллиона долларов. За то, что "Артем" прекратил поставлять свои товары российской компании. Это может закончиться остановкой украинского завода, производящего снаряды, однако у судей есть собственные аргументы. Больше о возмутительном деле – читайте дальше.

Еще до аннексии Крыма и оккупации Донбасса украинская государственная компания "Артем" тесно сотрудничала с российской "Авиа-ФЭД-Сервис". Подразделение Укроборонпрома поставляло изделия, которые можно использовать и в гражданских, и в военных целях.

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В 2014 году в связи с агрессией России Украина ввела ограничения. Под санкции попала и российская компания "Авиа-ФЭД-Сервис". Украина запретили поставлять ей что-либо. Россияне подали иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России.

Россия требовала чтобы украинцы вернули аванс и проценты за задержку. Вместе – это почти 2,5 миллиона долларов.

В конце концов российская сторона победила. Украинская Фемида сначала раз за разом отказывала, ведь действует режим санкций, впрочем, осенью 2018 года Верховный Суд постановил пересмотреть дело.



Верховный Суд постановил пересмотреть дело

Рассмотрение дела начали сначала и приняли решение в пользу российской компании. Заново слушает дело и Верховный Суд, где уже украинский завод "Артем" пытается обжаловать решение судей. О санкционных списках даже не вспоминают.

К сожалению, выполнение этого решения и уплата средств лицу, осуществляющему подрывную деятельность, нарушает порядок Украины. Это то же, что сейчас дать деньги Бен Ладену или ИГИЛ,

– отметил представитель "Артем" Всеволод Волков.

А вот представитель российской компании требует рассмотрения вопроса на уровне международного публичного права. Представитель "Авиа-ФЭД-сервис" Василий Белоус заявил, что полученный аванс нужно вернуть, ведь Украина выполняет взятое на себя международное обязательство. Зато в Укроборонпроме отметили, что аванс отработали, но поставить продукцию уже не имели права.

Если нас заставят выплатить 2,5 миллиона долларов, завод просто остановится. Это значит, что мы не сможем выполнить контракты на изготовление снарядов 152 миллиметров, корпусов, ракетостроения,

– добавил заместитель гендиректора концерна Укроборонпром Мустафа Найем.

Остановится и ряд экспортных контрактов, а это миллионные убытки. Но главное – обороноспособность государства пострадает. После взрывов на складах с боеприпасами в армии и так дефицит снарядов, и если "Артем" остановится – это может обернуться катастрофой.



Взрывы на складах Минобороны

Решить проблему можно только на уровне парламента. К примеру, принять закон, который запретит любые выплаты в пользу российской оборонки даже по решению суда.

Смотрите детали возмутительного дела в видео 24 канала: