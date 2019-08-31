На границе с Россией на Харьковщине подорвался пограничник: детали

В Харьковской области пограничник подорвался на неизвестном взрывном предмете. В результате инцидента он погиб от полученного ранения. Происшествие случилось когда работник Госпогранслужбы вместе с нарядом пограничного наряда выполнял задачи по патрулированию границы с Россией.

В рамках задачи военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения, сообщает ГПСУ.

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Вечером 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета, в результате чего военнослужащий получил ранение в шею.

Коллега военного безотлагательно оказал ему домедицинскую помощь и вызвал карету скорой помощи. По дороге в больницу 35-летний пограничник скончался в автомобиле скорой.

Пограничники проинформировали Нацполицию, ГБР, военную прокуратуру и СБУ. На месте взрыва работают следователи.