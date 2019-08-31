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      На кордоні з Росією на Харківщині підірвався прикордонник: деталі

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      На кордоні з Росією підірвався і загинув співробітник ДПСУ
      На кордоні з Росією підірвався і загинув співробітник ДПСУ / racurs.ua

      У Харківській області прикордонник підірвався на невідомому вибуховому предметі. Внаслідок інциденту він загинув від отриманого поранення. Подія трапилася коли працівник Держприкордонслужби разом з нарядом прикордонного наряду виконував завдання з патрулювання кордону з Росією.

      У межах завдання військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу, повідомляє ДПСУ.

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      Ввечері 30 серпня у момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету, внаслідок чого військовослужбовець отримав поранення в шию.

      Колега військового невідкладно надав йому домедичну допомогу та викликав карету швидкої допомоги. Дорогою до лікарні 35-річний прикордонник помер в автомобілі швидкої.

      Прикордонники проінформували Нацполіцію, ДБР, Військову прокуратуру та СБУ. На місці вибуху працюють слідчі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Держприкордонслужба Жертви Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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