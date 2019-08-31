На кордоні з Росією на Харківщині підірвався прикордонник: деталі

У Харківській області прикордонник підірвався на невідомому вибуховому предметі. Внаслідок інциденту він загинув від отриманого поранення. Подія трапилася коли працівник Держприкордонслужби разом з нарядом прикордонного наряду виконував завдання з патрулювання кордону з Росією.

У межах завдання військовослужбовці прикривали підступи до держрубежу в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу, повідомляє ДПСУ. Важливо! На Донбасі знову втрати – загинув український військовий Ввечері 30 серпня у момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету, внаслідок чого військовослужбовець отримав поранення в шию. Колега військового невідкладно надав йому домедичну допомогу та викликав карету швидкої допомоги. Дорогою до лікарні 35-річний прикордонник помер в автомобілі швидкої. Прикордонники проінформували Нацполіцію, ДБР, Військову прокуратуру та СБУ. На місці вибуху працюють слідчі.