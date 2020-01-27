На границе Сумщины задержали 22 украинских загранпаспорта, украшения и монеты

В поезде "Киев-Москва" пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили четыре пакета.

Пограничники осматривали вагоны поезда в направлении "Киев-Москва" и в конструктивных полостях купе нашли спрятанные пакеты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Читайте также: Пенсионерка из Харькова вывозила кортик в Россию в халате

В пакетах были 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц украшений и 500 монет. Найденные вещи были изъятии сотрудниками правоохранительных органов.



Пограничники нашли 300 единиц украшений / Фото: Пограничная служба

Продолжается экспертиза и меры установления их владельца.



В поезде в Москву нашли 500 монет / Фото: Пограничная служба