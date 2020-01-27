На границе Сумщины задержали 22 украинских загранпаспорта, украшения и монеты
В поезде "Киев-Москва" пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили четыре пакета.
Пограничники осматривали вагоны поезда в направлении "Киев-Москва" и в конструктивных полостях купе нашли спрятанные пакеты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
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В пакетах были 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц украшений и 500 монет. Найденные вещи были изъятии сотрудниками правоохранительных органов.
Пограничники нашли 300 единиц украшений / Фото: Пограничная служба
Продолжается экспертиза и меры установления их владельца.
В поезде в Москву нашли 500 монет / Фото: Пограничная служба
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