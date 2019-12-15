На границе Украины и Польши изъяли крупнейшую за год контрабанду янтаря: фото

Двое украинцев нелегально переправили через реку Западный Буг более 100 килограммов янтаря стоимостью 50 тысяч евро. Польские пограничники задержали их и передали Украине.

Кроме того, у украинцев изъято 4 000 пачек сигарет стоимостью 13 тысяч евро. Об этом говорится в заявлении пограничной службы Польши.

К теме: Легализация добычи янтаря: комитет одобрил законопроект ко второму чтению

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве.



Украинских контрабандистов задержали и передали Украине / фото Straz Graniczna RP

Конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год. Кроме того, в этом году пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 миллиона евро.

Как выглядит процесс добычи янтаря?Сначала в лесу, под которым залегает янтарь, делается просека. Деревья выкорчевывают, расчищают небольшую полосу земли, в которой экскаватором копают канал от ближайшей реки.



Через некоторое время лес превращается в болото. Вода из открытых каналов затапливает все вокруг, верхний плодородный слой почвы полностью смывается, остаются только глина и песок. В таких условиях новый лес уже не растет.

Как добыча янтаря вредит экологии: смотрите видео