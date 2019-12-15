На границе Украины и Польши изъяли крупнейшую за год контрабанду янтаря: фото
Двое украинцев нелегально переправили через реку Западный Буг более 100 килограммов янтаря стоимостью 50 тысяч евро. Польские пограничники задержали их и передали Украине.
Кроме того, у украинцев изъято 4 000 пачек сигарет стоимостью 13 тысяч евро. Об этом говорится в заявлении пограничной службы Польши.
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Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве.
Украинских контрабандистов задержали и передали Украине / фото Straz Graniczna RP
Конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год. Кроме того, в этом году пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 миллиона евро.
Как выглядит процесс добычи янтаря?Сначала в лесу, под которым залегает янтарь, делается просека. Деревья выкорчевывают, расчищают небольшую полосу земли, в которой экскаватором копают канал от ближайшей реки.
Через некоторое время лес превращается в болото. Вода из открытых каналов затапливает все вокруг, верхний плодородный слой почвы полностью смывается, остаются только глина и песок. В таких условиях новый лес уже не растет.
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