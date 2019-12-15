09:12
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      На границе Украины и Польши изъяли крупнейшую за год контрабанду янтаря: фото

      11 Читати новину українською
      Польские пограничники задержали украинцев из-за контрабанды янтаря / Straz Graniczna RP

      Двое украинцев нелегально переправили через реку Западный Буг более 100 килограммов янтаря стоимостью 50 тысяч евро. Польские пограничники задержали их и передали Украине.

      Кроме того, у украинцев изъято 4 000 пачек сигарет стоимостью 13 тысяч евро. Об этом говорится в заявлении пограничной службы Польши.

      К теме: Легализация добычи янтаря: комитет одобрил законопроект ко второму чтению

      Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве.


      Украинских контрабандистов задержали и передали Украине / фото Straz Graniczna RP

      Конфискованная партия янтаря является крупнейшей за 2019 год. Кроме того, в этом году пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 миллиона евро.

      Как выглядит процесс добычи янтаря?Сначала в лесу, под которым залегает янтарь, делается просека. Деревья выкорчевывают, расчищают небольшую полосу земли, в которой экскаватором копают канал от ближайшей реки.

      Через некоторое время лес превращается в болото. Вода из открытых каналов затапливает все вокруг, верхний плодородный слой почвы полностью смывается, остаются только глина и песок. В таких условиях новый лес уже не растет.

      Как добыча янтаря вредит экологии: смотрите видео

       
      Прогноз погоды на 15 декабря: дожди с мокрым снегом, туман, температура до 7 тепла
      сегодня
      306
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Контрабанда Янтарь Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:00 Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко
      Северин Трач 525
      14 декабря , 22:28 Главные новости 14 декабря: Антоненко будет под стражей, ликвидация УПЦ КП, трагедия на фронте
      Олесь Друкач 382
      14 декабря , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 1688
      14 декабря , 17:15 Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России
      Інна Жолобович 749
      14 декабря , 17:00 Журналістські нападки: як із ветеранів роблять монстрів
      Леонід Остальцев 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук